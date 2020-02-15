中國武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情仍持續延燒，中國官方今（15）日公布，昨天新增確診病例2641例，累計確診6萬6492例，新增死亡病例143人，累計死亡1523人。

中國國家衛生健康委員會今天公布，中國31個省市和和新疆生產建設兵團報告，2月14日，新增確診病例2641例，新增重症病例849例，新增死亡病例143例（湖北139例，河南2例，北京、重慶各1例），新增疑似病例2萬277例。

當日新增治癒出院病例1373例，解除醫學觀察的密切接觸者3萬81人。

截至2月14日24時，中國31省和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5萬6873例（其中重症病例1萬1053例），累計治癒出院病例8096例，累計死亡病例1523例，累計確診病例6萬6492例，現有疑似病例8969例。累計密切接觸者51萬3183人，尚在醫學觀察的密切接觸者16萬9039人。

湖北新增確診病例2420例（武漢1923例），新增治癒出院病例912例（武漢486例），新增死亡病例139例（武漢107例），現有確診病例4萬8175例（武漢3萬4289例），其中重症病例1萬152例（武漢8335例）。累計治癒出院病例4774例（武漢2502例），累計死亡病例1457例（武漢1123例），累計確診病例5萬4406例（武漢3萬7914例）。新增疑似病例1216例（武漢507例），現有疑似病例5534例（武漢2265例）。