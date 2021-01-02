立法院三讀通過修正「加工出口區設置管理條例」，「加工出口區」之名稱將走入歷史，換上新的名稱「科技產業園區」，園區也將邁向嶄新的里程。處長黃文谷說：展望2021期勉科技產業園區在加工出口區的光榮基礎上，卓越精進，成為我國新一代標竿示範園區。(圖/陳俊廷)

引領台灣經濟起飛走過逾半世紀「加工出口區」經立院三讀通過正式更名「科技產業園區」。今年是加工出口區建成55週年，處長黃文谷說：展望2021將採取「與時俱進」、「前瞻策進」及「智慧精進」等三進策略，期勉科技產業園區在加工出口區的光榮基礎上，卓越精進，成為我國新一代標竿示範園區。

立法院於2020年12月30日三讀通過修正「加工出口區設置管理條例」，「加工出口區」之名稱將走入歷史，換上新的名稱「科技產業園區」，園區也將邁向嶄新的里程。

回顧109年，加工區營運累積落實投資金額超過462億元，較去(108)年成長435%。加工處表示，改名為「科技產業園區」主要是為突顯園區科技能量。經調查，我國重要科技產品，如半導體、顯示器、光學、電子零組件等，皆是由加工區引進，目前區內該等產業廠商產值占比超過8成，年營業額超過3,000億元。未來「科技產業園區」將全力孕育更多科技產業，成為我國落實「半導體先進製程中心」與「高階製造中心」等政策的重要基石。

加工區目前共計10個園區，分布於臺中、高雄及屏東地區，各區產業群聚成型。設在前鎮的高雄加工區最早是全球第一個加工出口區，加工區帶動臺灣經濟起飛也見證經濟發展。隨後，陸續隨產業轉型，已從傳統製造到今日已是半導體封裝測試液晶顯示器很重要群聚的園區，邁向5G AIoT高階製造，園區內科技大廠林立，如日月光是全球封測龍頭產業。

加工出口區歷經逾半世紀之發展，區內產業已轉型升級，經濟部加工出口區管理處表示，外界普遍認為園區法定名稱已不符實際，為符合園區發展定位與產業現況，以利招商及人才引進。

加工處表示，本次修法屬全文修正，共計42條條文，其重點包括：

1「加工出口區」之名稱修正為「科技產業園區」，條例名稱修正為「科技產業園區設置管理條例」。

2明定條例之主管機關為經濟部。

3針對區內廠商未依計畫經營，且不提送展延或變更計畫者，增訂退場機制，俾增進園區發展，並授權主管機關訂定相關規定。

4為使園區內之私有廠房及有關建築物於不當使用或經勒令遷出園區時，能有效處理，增訂漸進式之多元行政管制措施，得進行強制拍賣，並授權主管機關訂定相關規定。

5加工處對園內事業所需人才培訓、創新技術研究發展、新創事業培育，及技術人員與儀器設備之交流運用，得選擇適當之學研機構進行產學合作，以促進創新研發，發揮產學合作功能。此外，本次修法最大之突破，加工處特別指出，在於針對私有廠房及有關建築物於不當使用或經勒令遷出園區時，為能有效處理，得進行強制拍賣，此亦係參酌產業創新條例第46條之1及科學園區設置管理條例第20條規定納入，其效益：

1加速閒置廠房及建物之處理，以促進資源之有效利用。

2可活化園區土地，提高土地使用效益。

3有利招商引資，注入創新動能，增進園區發展。另加工處亦強調，加工出口區之發展，向與國家經濟發展至為攸關。本條例修正經立法院完成三讀後，即可送請總統公布，施行日期由行政院定之，相信必能促進投資，帶動產業發展，創造就業機會；同時，藉由園區新名稱，帶動新氣象，注入新活力，進而提高競爭力，繁榮國家經濟。