中國共產黨政府的「一個中國原則」片面主張台澎和尖閤諸島（釣魚台諸島），都是中國不可分的一部分，絕大部分南海也是其領海；而美國政府所堤的「一個中國政策」則承認世上只有一個中國乃「中華人民共和國」。二戰後盟軍總司令麥帥指派中國國民黨軍接受駐台日本軍之後讓國民黨政府繼續統治台灣乃基於無人簽署的「開羅新聞公報」，麥帥不但放任國民黨軍橫行於台灣，且對於1948年發生的228慘案，即視若無睹。

二戰結束前，日本殖民統治台灣和澎湖諸島（爾後簡稱：台澎）五十多年，日本戰敗後台澎的歸屬必須由1951年締結的「舊金山和平條約」決定，而日本在該條約中唯聲明放棄台灣主權，可謂台灣的歸屬和國際地位迄今尚未碓定。筆者必須重堤，中華民國和中華人民共和國都不是舊金山和平條約的簽署國，今日的兩個中國根本沒有資格各自宣稱台灣歸屬於其版圖，尤其中華人民共和國從未統治過台灣一更不能謊言台灣是其不可分的一部分。

1949年國民黨軍在內戰被共產軍徹底擊潰之後，國民黨政府在美國同意下，渡海遷至國際地位尚未確定的台灣，建立流亡政府，但其存亡仍危機四伏，迨1950年6月25日韓戰勃發，美國宣布台灣海峽中立化，世局也已進入東西冷戰時期，在台的中華民國反共亡命政府才安定下來，也才得保持其聯合國安理會常任理事國席次直至1971年才經聯合國2758號決議案，中國代表權即由1949年建國的中華人民共和國取代。

1979年美國與中華民國斷交而與中華人民共和國建交，同年美國國會立法「台灣關係法」，表明美國雖和中華民國斷交，美國仍要與位於西太平洋戰略要衝的台/澎和其人民及其任何統治當局維持非官方關係，且藉此安撫二戰後因中國國民黨威權政權統治而頗遭受苦難和創傷的台灣人民。

2021年10月10日蔡英文總統為回應中國共產黨總書記習近平的「一國兩制、反台獨」口號，堅決重申她對於台灣的主權不會退讓，可是她所代表的主權國家的正式國名卻是「中華民國」或「中華民國台灣」，顯示世上仍有二個中國，有異於中、美所認知的「一個中國」。民進黨政府怎可只讓美國、日本、捷國、立陶宛等友台人士叫「台灣」即心滿意足，而必須一律對內對外皆自稱「台灣」才能脫離兩個中國的束縛。

眾所周知，本土民進黨政府仍然遵奉「中華民國憲法」執政，但對於不受該憲法所制定的事項，如（1）中華民國年號改為公曆年號，（2）廢國民黨歌改定新國歌等，都可立即著手更改；然後，依照其黨綱逐漸按民主程序制定「台灣國憲法」為台灣永久的民主政治制度定基，乃是愛好自由民主制度的絕大多數台灣人民所期待的。