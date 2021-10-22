史塔西是東德國安局監控人民的單位，在1950年成立，正式編制有九萬多人，但是，非編制內員工高達百萬。圖為位於柏林的史塔西總部，現為史塔西博物館。擷自wikiwand

歷史傷痕必需曝露在陽光下，傷口才能經過清創而癒合。

2016年，民進黨二度拿到中央政權，而且國會過半，針對過去國民黨政府時代，利用國家暴力對人民傷害事件，終於可以展開調查、糾錯、補償、修正，這項工程名為轉型正義，也因為國民黨只是下野，並非被消滅，因此工程舉步維艱，處處受阻，可以想見，但是即便困難，卻也必需緩慢開展。

在汗牛充棟的歷史檔案中，爬梳清理，可以找到受害者的名字，甚至已經為死難者建碑記念，唯一的遺憾是加害者永遠查無此人，檔案中常見失頁或被黑墨塗銷，如何正確處理這道歷史傷痕，也呈現兩種聲音，第一種聲音是逝者已遠，無需挖掘，製造二度傷害，第二種聲音是：隱藏傷口，只會使傷口惡化，曝露陽光下，才能清創癒合，這兩種聲音在台灣上空激盪。

前幾天，民進黨三屆立委黃國書，突然自己爆料在學生時代被迫擔任政府情治單位線民「爪耙子」搜集反對黨份子情資，黃國書贖罪式坦誠後，自己也決定不再追求連任，從此退出政壇，我認為這個決定相當有勇氣。

這項爆料震驚國內，因為黃國書是民進黨立委，身份敏感，更是最大派系新潮流一員，更重要的是從他身上發生的事情，可以證明：國民黨政府從威權時代，就對人民監控，到底有多少人被監控？監控目的為何？是否還有監控以外的故事發生？也更讓人懷疑：肯定有被監控者因此受害。

繼黃國書之後，前民進黨副秘書長林忠正加碼爆料，他說：民進黨創黨主席江鵬堅，也是調查局線民，他過世前，把自己寫的報告親自交給受害者，林忠正說：八零年代，國民黨政府八大情治系統至少養了十萬線民。

過去，國共兩個政府，在蔣毛鬥爭下，雖然對立，但是對人民進行威權治理，如出一轍，只能以十步笑百步形容，政府監控人民屬於常態，如今，民主化的台灣已經擺脫那個時代，正在清創傷口，而共產黨持續用這種方式統治十四億人，說來才是莫大諷刺。

黃國書事件，是東德史塔西事件翻版，東西德統一並且民主化後，如何處理史塔西事件，也值得台灣叁考，在此之前，東德與西德在戰後被盟軍瓜分佔領，盟軍以此作為戰後對納粹懲罰，並由蘇聯控制東德，共產黨法西斯主義從此降臨。

史塔西就是東德國安局監控人民的單位，這個單位在1950年成立，正式編制有九萬多人，但是，非編制內員工高達百萬，一直到1990年，東德政府倒台，有六百萬人生活在監控之下，戰後，以監控為名的電影很多，例如竊聽者，竊聽風暴等等，描述線民生活的寫實電影，其中竊聽者曾經獲歐洲影展大獎，電影描述一位作家和影星生活被監聽，監聽者是影星粉絲，最後監聽者卻演變成保護影星的人。

聯邦德國政府為了推動轉型正義，成立史塔西歷史檔案館，並公開所有內容，人民可以自由取閱，至今有兩百萬人去索取資料，並且知道自己為何被逮捕，其中最多受害者就是企圖逃亡西德，因為被監聽到逃亡內容，而被逮捕者最多，其次是對政府不忠誠，被監聽後在報告上註記，而失去工作。

史塔西就是歐威爾筆下《1984》的老大哥，老大哥的眼睛無所不在。

台灣人很幸運，可以遠離被監控時代，但是，因為黃國書的自我救贖，我們也必需自問：還有多少線民仍在歷史陰影中，政府有責任把曾經的監控者與被監控者，全部攤在陽光下，真相是最佳良藥，讓歷史傷口得到癒合。



日前民進黨三屆立委黃國書，自爆在學生時代被迫擔任政府情治單位線民「爪耙子」，搜集反對黨份子情資，坦誠後決定退出政壇，作者認為這個決定相當有勇氣。圖／擷自黃國書臉書