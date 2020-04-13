台灣人要擺脫霸佔台灣的『中華民國』，最根本的辦法是學習進步的西方思想文明，清洗封建落伍的『中國文化』毒素，去除不合理的『中華民國』體制，才能還給台灣人一個自由而正常的心靈和國家。圖／總統府

1959年（民國48年）在台灣發生一件借屍還魂的靈異事件，到了二十一世紀的今天，仍然沒有人能合理解釋這個現象。

故事發生在雲林麥寮。有一個叫吳林罔腰的婦人，在斷氣之後又活了過來。奇怪的是她醒過來之後卻稱自己是金門人朱秀華。否認自己是林罔腰。可是她一輩子也沒去過金門，更別說還知道這個連金門人都不一定知道的名字。更不可思議的是，本來體弱多病的身體變得很健康。口音從海口腔變成厦門腔。而且本來不識字，卻變成識字而且會記帳。故事傳開後，很多人好奇地去金門多方查考，終於發現果然有這個人。連她父親名字和地址都有。但是人都不在了。從此以後，吳林罔腰的肉體就居住著朱秀華的靈魂而存在於這個世上。六十年後一直到九十幾歲才壽終正寢，家人依照她的遺願，以吳林罔腰和朱秀華兩個名字，舉辦告別式，讓這兩個不知幸或不幸，糾纏不清的存在，終於有個了結，入土為安。

科學很難證明或解釋借屍還魂這件事。但是世界上，確實有名叫『中華民國』的亡魂借著名叫『台灣』的身體而還陽。『台灣』從此被『中華民國』亡魂所盤據，無法作自己。

很巧的是，最近有個自稱是『中華民國』金門人的立委，在國會對身為台灣人的蘇貞昌院長打臉『台灣』不是一個國家。她用『中華民國』符咒，往『台灣』額頭一貼。好像中邪一般，平常辯才無礙的蘇貞昌，馬上變得灰頭土臉、結結巴巴。這是活生生發生在你我眼前的借屍還魂事件。一點也假不了。

蔣介石宣稱中華民國經滅亡

蔣介石於1950年（民國39年）在陽明山莊對國民黨幹部講話說：「我們的中華民國到去年終，就隨大陸淪陷而已經滅亡了。」宣告『中華民國』的死亡，沒有比蔣介石更具有權威性的了。而且他復行視事，又成了『中華民國』總統。『中華民國』也就這樣在『台灣』借屍還魂，繼續活到今天。然而更巧合的是，和吳林罔腰一樣，還魂後台灣人開始講『國語』，連自己的母語也不會講了。而且一直否認自己是台灣雲林的吳林罔腰，而自稱是福建金門的朱秀華。甚至連自己的丈夫和親人都生疏如陌生人。這是不是和今天台灣被中華民國借屍還魂後，出現在台灣人身上的狀況很像？

當這個金門立委祭出『中華民國憲法』黑旗，把『中華民國』亡魂牽出來時，蘇貞昌為甚麼不會問這個金門立委，她是幾千票選上來的？而台灣的立委通常至少要幾萬票才能選上。她認為這樣的『中華民國』是正常的國家嗎？以福建的人口和面積來算，金門又是福建的幾萬分之幾？以她的得票數，她又有多少代表性？她又能代表誰呢？還好意思那麼大聲、那麼理不直而氣壯！像這樣的借屍還魂也未免太囂張、太可怕了吧！

『中華民國』這具僵屍借『台灣』還魂，至今已經超過七十二年。被『中華民國』亡魂霸佔的『台灣』，到底甚麼時候、要用甚麼方法才能擺脫這個陰魂不散的『中華民國』？這個『中華民國』的亡魂，大部分是依靠對台灣人宣傳洗腦的『中國文化』而陰魂不散的。或許台灣人要擺脫霸佔台灣的『中華民國』，最根本的辦法是學習進步的西方思想文明，清洗封建落伍的『中國文化』毒素，去除不合理的『中華民國』體制，才能還給台灣人一個自由而正常的心靈和國家。而我們或可從這個靈異事件的結局得到啟示，或許像為吳林罔腰和朱秀華，一起辦一個告別式一樣，讓一個已經死亡七十二年的『中華民國』，和過去被亡魂霸佔了七十二年的舊『台灣』體制，一起向世界告別。以全新的憲法甚至全新的國名，向世界昭告，一個從文化到體制都是全新的國家的誕生。不知大家以為如何？