成大醫學院創院院長黃崑巖博士（1933/12/11〜2012/2/20），他在2004年發表〈生死關頭見豁達〉一文指出，SARS風暴，對我們民族的習性著實也增加了不少認識。如果我們不用這些活教材教育我們自己，不是白受SARS的欺侮？

2007年2月10日出版《黃崑巖談人文素養》第202〜203頁刊載〈與登革熱共舞？〉一文指出，美國流行病學專家馬利勝博士（Dr. Michael Malison）對台灣登革熱的防治悲觀。馬博士特別指出，舊輪胎無法合理的處理，甚至有很多人用它來壓違建屋頂，輪胎已由棄而不用的廢物敗部復活，普遍成為建材，積水養蚊。

又指出，全國到處是塑膠袋亂舞亂飛，在路邊；在牆角成為小的蓄水池，加上無數水不流動的水溝等等，當然會滋生蚊子。

根除登革熱全民大作戰

馬博士認為除非政府下定決心把根除登革熱當做一個大作戰計畫，結合立法、環保、社會宣導，學校教育雷厲風行，否則登革熱將在台灣存在下去，我們的社會將準備和它共存。

目前，台灣南部地區，尤其是高雄市，偶爾有登革熱病情產生，令人惶恐與憂心。為了防治登革熱，前述馬博士見解足供參考，首先解決塑膠袋及廢輪胎的問題，而不是草包市長表演「爬樹找蚊子」的作秀，成為坊間笑談。炎夏到來，武漢肺炎危害可能會逐漸消逝，但絕不能讓登革熱來襲，盡力消除蚊子最為重要。

今年初，武漢肺炎疫情發生後，看到不少民眾排隊購買防疫酒精、口罩。大家配戴口罩、勤洗手，共同防疫，體會了前述「用活教材教育我們自己」的道理。黃博士為新竹中學校友、台大醫學院校友，他離世八年了，看到台灣人的人文素養提升，令人欣慰。