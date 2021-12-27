民間一直有特赦陳水扁的呼聲。主因是：以法論法陳總統是否犯罪仁智互見、未有定論。更重要的是以台灣民選總統之尊，在卸職後一直被處以不同程度的人身自由限制至今長達十三年，實質上是對台灣總統職位的凌辱、對台灣人民的不敬。

針對要求特赦陳總統的聲音，蔡總統多年來千篇一律的回應是:「最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康」。最近南韓前總統朴槿惠獲得特赦，台灣亦有特赦陳總統的呼籲。不料，總統府的回應仍然是：「最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康」。

總統府用這種複製貼上、跳針式的回應，既不真誠也不得體。如果陳總統被特赦，他當然還是可以得到很好的照顧，甚至更好的照顧，更早回復健康。這是小學生就可以得到的結論。說關心或照顧前總統而用的方法竟是繼續限制他的自由，明顯讓人覺得這是一句假話，有損蔡總統的威信。

拒絕特赦的可能原因

蔡總統拒絕說明不特赦的真正原因，使得民間出現至少四類不同的臆測：

一、美國人要蔡總統繼續控制陳前總統。這有甩鍋美國人的效果。雖然小布希曾為了聯中反恐而稱陳總統為「麻煩製造者」，但如今台美聯合抗中是美國政策，甩鍋美國很難成立。

二、蔡總統不敢得罪習近平，所以不讓阿扁完全自由。不過，蔡總統雖曾經表示和習近平見面很有吸引力，但如今在抗中保台下，這種臆測對蔡總統和台灣內部的團結非常不利。

三、為了不激起國民黨與深藍選民反彈，所以繼續犧牲陳總統。這種說法在阿扁被辱十三年、藍軍早已氣消之後，說服力不高。看民進黨在立法院一黨獨大，以「逕付二讀」隨時可以碾壓國民黨的神勇氣勢，更沒有說服力。

四、限制陳總統的自由，以方便民進黨派系得以分食陳總統的政治影響力。這雖難以證明，但是陳總統的政治力量被分食是自由被限制的必然結果，容易讓人對民進黨公職有見利忘義的印象，對民進黨、台灣內部團結也都非常不利。

以上到底哪一種才是真的原因，筆者無從知道；事實上也只有蔡總統自己才知道。筆者知道的是，繼續這樣敷衍下去，或許有利蔡總統，但是對民進黨不利、對台灣內部團結更不利。

註：本文曾投稿自由時報，未獲刊登。