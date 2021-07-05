7月4日星期日早上我起得很早，據媒體之報導疫情雖有稍微緩和之趨向，但基於防疫人人有責 ，因而在前往附近公園做早晨運動之前，我仍全副武裝，在大安森林公園及中正紀念堂附近騎腳踏車繞了一圈，已是滿頭大汗。在公園的一個小角落我坐下稍微静下來看了幾份今天的報紙，我除關心台灣各地的疫情狀況，也閱讀了幾則國際關係及學者專家對政經教育文化等問題之論述文章。

處在今日科技文明資訊發展一日千里的全球化大時代中，任何人是不可不了解每日最新資訊的，且對於所得的資訊您是否有判斷其真偽及其特性的價值，否則無法正確判斷及因應那可是一件很危險的事，這對自己與親朋好友及國家社會可是一件很重要且不得忽略之事（最重要資訊之分辨理解的基本常識及判斷之能力）。

如當今世界上有一百多個國家，哪些國家是對我們真正友善，在我們國家面臨危難之際會對我們台灣伸出援手救助我們，而處在當今疫情嚴峻之秋，我們如何透過良善之管道取得疫苖來给國人施打，有效控制疫情，早日消除病毒 ，以恢復我們健康的幸福生活，當前世界上醫療保健產業及生活大環境，我們台灣之品質至今仍是名列世界一百多個國家之前茅。

但由於病毒變種多端真是防不勝防，因而就最近一年多的國內外資訊整體分析而言，台灣在防疫工作就全面從中央至各地方政府等，有關部門已都有盡心盡力全力以赴的上下同心協力從事防疫工作，尤其是站在第一線防疫工作的醫護英雄們更是為了防疫任務，日夜堅守崗位，辛苦備至，殊值敬佩，而從每日媒體版面所報導，我們各地的社會大眾都能充分的發揮做好防疫人人有責善盡社會責任，配合政府有關防疫措施，當今我們及世界上最大的公敵乃是「病毒」，唯有大家不分國籍、種族、黨派、階級等團結合作早日徹底完全消滅這一世界最大的公敵，我們及全世界人類才能早日恢復健康快樂的幸福生活。