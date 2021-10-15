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每日國際焦點

過去4年中國投資澳州大減超過5成，澳洲外資審查委員會表示，歡迎中國投資，但國家安全考量優先。

美、英、德、法、義、希臘、印度、以色列7國將於10月底在以色列舉行多國空軍演習。

希臘與美國簽署更新1990年以來的防衛合作協定。

美國與菲律賓預期2022年恢復完整聯合軍事演習。

日本

日本鋼鐵控告豐田、中國寶山鋼鐵侵害專利，個要求200億日圓賠償。

台積電宣布將於日本興建新廠。

疫情中有415兒童自殺，兒童自殺來到40年來最高。

南韓

與阿聯開始自由貿易談判。

計畫下周開始測試本國研發的太空發射載具，用來發展6G網路、間諜衛星、登月計畫等。

中國

能源短缺下，積極與美國出口商洽談液化天然氣長期合約。

印度

9月批發年通貨膨脹率高達10.66%，雖然較8月的11.39%略減。

因油價上漲，以及大量進口黃金，9月貿易逆差達14年新高226億美元。

澳洲

央行要求貝萊德停止投資化石燃料計畫，貝萊德拒絕。

過去4年中國投資澳州大減超過5成，澳洲外資審查委員會表示，歡迎中國投資，但國家安全考量優先。

印尼

在原物料高漲下，9月出超43.7億美元遠高於預期，僅略低於8月的新高75.4億美元。

菲律賓

美國與菲律賓預期2022年恢復完整聯合軍事演習。

馬來西亞

外長表示若緬甸軍政府未能達到東協的要求，將反對緬甸參加東協峰會。

新加坡

央行出乎市場意料之外，3年來首度緊縮貨幣政策。

緬甸

允許東協使節團來訪，但拒絕其會見翁山蘇姬。

俄羅斯

所領導的集體安全條約組織表示超過300萬阿富汗難民試圖前往巴基斯坦與伊朗，可能造成當地少數居民遭逐走，引發連鎖危機。

巴基斯坦

巴基斯坦航空稱因塔利班干預，停止阿富汗營運。

美國送240萬劑輝瑞BNT疫苗到巴基斯坦。

索羅門群島

發生規模6.6地震。

歐盟

非洲國家尋求歐盟支持拋棄疫苗專利權。

英國

提供800張6個月緊急簽證，徵求外籍屠夫，以免豬隻無法屠宰被迫撲殺。

法國

雷朋稱若勝選將取消所有可再生能源補貼，停止新風場建設，並拆掉法國的風力發電機。

德國

外長譴責搭載非法偷渡客到白俄羅斯的航空公司，指責為人蛇集團的一環。

俄羅斯

米其林指南來到俄羅斯，9家餐廳入選。

瑞士

2013~2017年瑞士男女分別有2.31萬、1.965萬人罹癌，因罹癌死亡男女分別為9400、7650人，分別佔男女總死亡30%、23%，癌症死亡率正在下降，男性降39%，女性降28%。2018~2022年估計將分別增加至2.6萬、2.2萬。

義大利

強制所有勞工需有疫苗護照的措施實行，引起激烈反對。

西班牙

拉帕爾瑪島再增300多人撤離。

拉脫維亞

總統訪瑞典回國後確診。

希臘

與美國簽署更新1990年以來的防衛合作協定。

梵蒂岡

美國總統拜登將於29日會見教宗方濟各。之後參與G20的2日峰會。

美國

波音發現過去3年來部分787客機製造過程有問題，並不立即危害飛航安全，問題零件來自義大利李奧納多公司，採購自義大利製造流程特化公司，該公司面臨司法起訴中，李奧納多已經將該公司自供應商除名。

加拿大

美國將重啟對加拿大與墨西哥邊境，允許完整施打疫苗者通行。

墨西哥

為阻擋非法移民，考慮巴西人入境需要簽證。

阿根廷

儘管政府試圖嚴控物價，9月月通膨仍回到3.5%，年通膨52.5%。

智利

新一波鋰礦場招標，希望挽回鋰礦市佔率。

祕魯

極左執政黨與左翼總統 Pedro Castillo決裂，抨擊 Pedro Castillo右傾，攻擊其內閣為「魚子醬內閣」將不予支持。

以色列

美、英、德、法、義、希臘、印度、以色列7國將於月底在以色列舉行多國空軍演習。

沙烏地阿拉伯

外長與美國國務卿布林肯討論伊朗核計畫。

阿拉伯聯合大公國

三度獲選聯合國人權委員會成員。

土耳其

與亞塞拜然簽訂3年110億立方公尺天然氣供氣合約，解決土國冬季燃眉之急。

外長表示塔利班稱願意協助逃到土國的阿富汗人回國，兩國並討論如何避免移民潮。

總統艾爾段開除3央行官員，準備進行降息。

埃及

與希臘簽署合約建設首個歐非電力傳輸線路。將自非洲傳輸可再生能源到歐洲。

敘利亞

以色列一周內連續兩次轟炸後，親伊朗民兵聲稱要激烈回應。

黎巴嫩

什葉派民眾前往真主黨發起的遊行途中遭攻擊，6人遭槍殺，什葉希望運動指控基督教黎巴嫩軍犯案，黎巴嫩軍否認並譴責暴行。

摩洛哥

土耳其增加軍售衣索比亞與摩洛哥武裝無人機。

突尼西亞

前總統Moncef Marzouki要求法國停止支持總統Kais Saied，Kais Saied宣布其為國敵，撤銷其外交護照。

葉門

內戰雙方於馬里布激戰，數百民眾遭困。

南非

3政府官員與反種族隔離抗爭老兵會議時遭挾持，軍警介入救出，逮捕56人。

奈及利亞

表示伊斯蘭國西非省領袖Abu Musab al-Barnawi已死。

美國捐贈360萬劑輝瑞BNT疫苗給奈國。

軍方表示封鎖通信有助於打擊綁匪。

民主剛果

發現第二起伊波拉病例。

肯亞

美國總統拜登向來訪的肯亞總統表示將捐贈1700萬劑嬌生疫苗給非洲聯盟。

喀麥隆

憲兵於哨點向汽車開槍擊斃一名5歲女孩，引起民眾暴怒打死該憲兵。

盧安達

以散播謠言罪名逮捕記者、反對黨人在內6人。

辛巴威

禁止未施打疫苗人民工作。

史瓦帝尼

再度爆發民主抗爭。

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