●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

德國在歐盟中頑冥不靈的持續強推各國反對的偷渡客分攤機制，又要以不服從左派價值為由主張懲罰波蘭、匈牙利，並主導歐盟嚴格要求烏克蘭，而三國都是抵擋俄羅斯的「歐洲堤壩」國家，德國在向俄國嗆聲的同時，努力自毀長城，另一方面又跟英國叫囂脫歐問題。梅克爾任期末年的嚴重左傾，使得德國盲目地毫無任何外交戰略邏輯可言。

面對美國主導推動以阿關係正常化，引起巴勒斯坦遭國際拋棄重大危機，巴勒斯坦的應對竟是對外辭去阿拉伯聯盟主席讓國際空間更喪失，對內內鬥逮捕反對派。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

日本

菅義偉 將於習近平首度通話。

印度

中印雙方 同意 不再增派部隊到爭議邊界。

中國

中國在西藏 大肆擴張集中營 。

中國 宣稱 瑞典不與中國續約的澳洲衛星控制基地對中國太空計畫沒有影響。此宣稱可說此地無銀三百兩。

法國總統馬克宏 要求 聯合國調查新疆。

加拿大

警方搜索寄出6封蓖麻毒蛋白毒信到美國的女性嫌犯公寓 ，美國已在美加邊境逮捕該嫌犯，其中1封寄往白宮，5封寄到德州。

菲律賓

聯合國人權專家 呼籲調查 菲律賓「反毒戰爭」中遭殺害的案例。

巴布亞新幾內亞

布干維爾島前反抗軍領袖 獲選 為布干維爾自治區總統，將尋求自巴布亞新幾內亞獨立。

塞爾維亞

總統 表示 雖然美國調停下與科索沃簽訂經濟合作協定，但不表示兩國很快會有政治上的進展。

烏克蘭

歐盟 要求 烏克蘭與國際貨幣基金建設性的合作，才能取得歐盟12億歐元援助。

立陶宛

美國國防部長 表示 美軍將在立陶宛延長停留到11月。

德國

梅克爾仍想在歐盟推動異想天開的「難民」(絕大多數實際上為經濟偷渡客)分擔機制，預料將如5年前一般遭各國反對。

德國在歐盟 表示 匈牙利與波蘭不遵守歐盟法律，懲罰行動將持續。

德國 要求 英國「別再玩遊戲」，脫歐談判時間已經快用完。

塞爾維亞

俄國 安全部隊 在塞爾維亞偏遠地區逮捕邪教領袖。

義大利

公投70% 支持 將國會議員從945人砍至600人。選區將重劃。

美國

川普於聯合國大會上 指出 中國造成疫情。

美國 起訴 紐約警官受中國收買做間諜工作。

美國豬肉經巴西轉口大舉 銷售 到中國。

厄瓜多

中國非法漁船 逐漸離開 加拉巴哥群島。

伊朗

美國對伊朗一波 制裁 ，以聲援在聯合國提出重啟制裁的提案。

俄羅斯 表示 美國對伊朗制裁不影響俄伊關係。

沙烏地阿拉伯 表示 伊朗核協定要保留非擴散條款。

黎巴嫩

真主黨據點 發生爆炸 。

阿拉伯聯合大公國

美國 預計 12月同意出售F35給阿聯。

利比亞

埃及總統西西 表示將協助 利比亞排除武裝民兵與恐怖份子和外來影響以結束內戰。埃及與土耳其支持不同內戰勢力。

巴勒斯坦

安全部隊 逮捕 流亡的反對派領袖支持者，聲稱該派系推動以色列-阿聯關係正常化。

為抗議以色列-阿聯關係正常化，巴勒斯坦 辭去 阿拉伯聯盟主席。

土耳其

總統艾爾段與法國總統馬克宏 討論 東地中海問題。

土耳其與希臘 同意進行 東地中海問題談判。

阿富汗