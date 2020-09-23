●印太●歐俄●美洲●亞非●
........................................................................................................................................................................................
每日國際焦點
德國在歐盟中頑冥不靈的持續強推各國反對的偷渡客分攤機制，又要以不服從左派價值為由主張懲罰波蘭、匈牙利，並主導歐盟嚴格要求烏克蘭，而三國都是抵擋俄羅斯的「歐洲堤壩」國家，德國在向俄國嗆聲的同時，努力自毀長城，另一方面又跟英國叫囂脫歐問題。梅克爾任期末年的嚴重左傾，使得德國盲目地毫無任何外交戰略邏輯可言。
面對美國主導推動以阿關係正常化，引起巴勒斯坦遭國際拋棄重大危機，巴勒斯坦的應對竟是對外辭去阿拉伯聯盟主席讓國際空間更喪失，對內內鬥逮捕反對派。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
日本
菅義偉將於習近平首度通話。
印度
中印雙方同意不再增派部隊到爭議邊界。
中國
中國在西藏大肆擴張集中營。
中國宣稱瑞典不與中國續約的澳洲衛星控制基地對中國太空計畫沒有影響。此宣稱可說此地無銀三百兩。
法國總統馬克宏要求聯合國調查新疆。
加拿大
警方搜索寄出6封蓖麻毒蛋白毒信到美國的女性嫌犯公寓，美國已在美加邊境逮捕該嫌犯，其中1封寄往白宮，5封寄到德州。
菲律賓
聯合國人權專家呼籲調查菲律賓「反毒戰爭」中遭殺害的案例。
巴布亞新幾內亞
布干維爾島前反抗軍領袖獲選為布干維爾自治區總統，將尋求自巴布亞新幾內亞獨立。
塞爾維亞
總統表示雖然美國調停下與科索沃簽訂經濟合作協定，但不表示兩國很快會有政治上的進展。
烏克蘭
歐盟要求烏克蘭與國際貨幣基金建設性的合作，才能取得歐盟12億歐元援助。
立陶宛
美國國防部長表示美軍將在立陶宛延長停留到11月。
德國
梅克爾仍想在歐盟推動異想天開的「難民」(絕大多數實際上為經濟偷渡客)分擔機制，預料將如5年前一般遭各國反對。
德國在歐盟表示匈牙利與波蘭不遵守歐盟法律，懲罰行動將持續。
德國要求英國「別再玩遊戲」，脫歐談判時間已經快用完。
塞爾維亞
俄國安全部隊在塞爾維亞偏遠地區逮捕邪教領袖。
義大利
公投70%支持將國會議員從945人砍至600人。選區將重劃。
美國
川普於聯合國大會上指出中國造成疫情。
美國起訴紐約警官受中國收買做間諜工作。
美國豬肉經巴西轉口大舉銷售到中國。
厄瓜多
中國非法漁船逐漸離開加拉巴哥群島。
伊朗
美國對伊朗一波制裁，以聲援在聯合國提出重啟制裁的提案。
俄羅斯表示美國對伊朗制裁不影響俄伊關係。
沙烏地阿拉伯表示伊朗核協定要保留非擴散條款。
黎巴嫩
真主黨據點發生爆炸。
阿拉伯聯合大公國
美國預計12月同意出售F35給阿聯。
利比亞
埃及總統西西表示將協助利比亞排除武裝民兵與恐怖份子和外來影響以結束內戰。埃及與土耳其支持不同內戰勢力。
巴勒斯坦
安全部隊逮捕流亡的反對派領袖支持者，聲稱該派系推動以色列-阿聯關係正常化。
為抗議以色列-阿聯關係正常化，巴勒斯坦辭去阿拉伯聯盟主席。
土耳其
總統艾爾段與法國總統馬克宏討論東地中海問題。
土耳其與希臘同意進行東地中海問題談判。
阿富汗
儘管和談正在進行，國內武裝衝突卻越演越烈。