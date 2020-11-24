序：雷煥章神父精神永續

文／胡國楨神父

雷神父離開我們十年了。我們這一群震旦之友協會各成員團體決議編輯這本紀念文集，願意把雷神父這一生的方方面面，都具體地完整呈現出來。

我們翻箱倒櫃，夠能找得到的所有文件資料，都過濾了一遍；我們電郵上網，能夠追尋得到的相關人士，都邀約他們表達他們的高見，或請他們親自動手寫作，或由我們派專人採訪筆錄。

開始是三年前有人提及這個理念，而後是去（2019）年11 月籌組了編輯小組，之後又在陳海鵬校長的關懷，吳偉特教授、陳威光教授，以及蔡曜如、鄭麗文兩位姐妹日夜費心的努力之下，如今終於可以付梓了。感謝秀威資訊科技公司承接最後出版發行的工作，使這一計劃圓滿完成。

本紀念文集分四大部分：雷公的故事；雷公的道理；雷公的事工；雷公的情誼。「雷公的故事」是雷神父親自的口述回憶錄，由神修小會的朋友整理而成的，極為可貴。「雷公的道理」是雷神父天主教信仰理念的陳述，大都是雷神父口述、聽眾中的有心人士筆錄而成的，其中編輯成書的《一扇新門》及《邁向聖三之路》更是精華中的精華。「雷公的事工」包括他在教會內組織善會團體的牧靈事工、在藝文界上有關的出版事工，以及在學術界中的甲骨文研究事工；在此可以發現雷神父真是多才多藝。「雷公的情誼」收錄了雷神父友人對他的懷念心情，有些是當事人親筆之作，有些是採訪紀錄，並經當事人過目。

我們這群雷神父的弟子，不只願意把雷神父的生平的方方面面，藉這本紀念文集呈現出來，我們還願在各行各業的生活中，把雷神父求真、求善、求美的精神表現出來，讓雷神父的精神永續，發光發熱。



1988 年雷神父（後排右3）帶領參與法國泰澤祈禱團員遊巴黎。圖／中國天主教震旦之友協會

前言：雷公！實在不簡單！

文／蔡曜如（震旦之友協會）

雷公，人如其名。他的法文名是Jean A. Lefeuvre，正如若望（Jean）渴慕與天主契合；亦如火焰般（feu 法文意思為「火」）熱心福傳，並熱衷推廣藝文創作與甲骨文研究。他一生著作等身、文采奪目，更如其中文名之「煥章」、「文炳」（字號與筆名）。他謙稱是來自法國的「土包子」，但來台逾50 餘年後，自認已是能用中文說夢話的道地「華人」。

他聰慧敏捷，膽識過人。曾經歷二次大戰及國共交戰的洗禮，多次生死交關，深刻體會戰爭中人性之險惡與善良。因著對中華文化的嚮往，他25 歲離開法國隻身遠赴北京；1952 年於上海晉鐸後，在時局動盪下，離開中國輾轉於香港、菲律賓接受牧靈陶成，並自1955 年起，開始他在台的牧靈工作，與台灣結下深厚情緣，並展開同時兼顧牧靈工作與學術研究的奇妙人生旅程。

他多才多藝，擅長以深入淺出說故事方式，讓天主愛的道理深入人心；也曾是飆車族，為服務台中靜宜、中興、東海大學的教學與學生輔導工作，騎著機車穿梭在台中大街小巷，更為推展光啟社出版業務，馳騁於全台。他亦是文青暖男，可以與人談古論今，深究哲學與神學之妙；也可以品酒賞畫、設計藝文叢書封面，一起感受事物的美好；且是教友們一輩子的好朋友，一路陪伴成長。

他更是海內外知名的漢學家，長年埋首書堆，編撰漢法大字典，並在進行甲骨文研究時，廣交海內外學友，一起探索中國先人智慧及祖先與天主結緣的種種線索。透過牧靈福傳、編撰漢法大字典、推廣西洋藝術史、以及彙集甲骨文研究等事工，雷神父不僅為基督信仰進入中國文化推開《一扇新門》，並致力讓教友們體悟《邁向聖三之路》的愛與喜樂，更為中法文化搭建一座溝通的橋樑。他「神學哲學、藝術文化；中西融合、一以貫之」，實在很不簡單。他廣結善緣，好與人為友。朋友與學子口中暱稱他是「老魔鬼」，能化腐朽為神奇；更常保赤子之心，與人談笑風生，待人平易近人，讓人如沐春風。

對教友的信仰啟蒙則是諄諄善誘、默默陪伴，很不一樣的神父。他深愛天主，並具前瞻遠見。雷公天天與主相約在祭台前，無論是為滿堂信眾喜悅地宣揚天主的慈愛，還是與青年學子席地在聖堂內暖心分享天主的寬厚與人生的喜樂悲苦；即使等不到教友，仍會默默守在祭台前。然而，他深知單靠神長無法拓展天主的國度，且他終有返回天家之日，藉著輔導中華基督神修小會、活泉基督生活團、康寧基督生活團、天主教康泰基金會、天主教醫師協會、天主教失智老人基金會等團體，及早奠立由教友擔負福傳責任的基礎，並結合這些團體與他的海內外朋友，成立中國天主教震旦之友協會，期許他播種下的天主愛的種子，得以藉由教友團體持續發揚茁壯。

今年遭逢新型冠狀肺炎病毒疫情衝擊，為人類生活與經濟活動均造成重大影響。身處這變局中，感念雷公為我們信仰扎根的奧妙—因著天主愛而能處變不驚。籌編這本《魅力十足的老魔鬼—雷公逝世十周年紀念文集》之際，再次看著雷公娓娓道來，他的小故事與天主的道理；整理著他八十八年的豐功偉蹟與他對人的種種情誼，更深覺雷公，真的實在不簡單。

本書共分四篇，首先，是雷公自述的生命故事；其次，是雷公闡述的天主道理及其中奧秘；進而，彙集雷公一生的牧靈、藝文推廣與甲骨文研究等事工成就；最後，則是眾人對雷公情誼的感懷。感謝劉丹桂主教、杜樂仁神父、雷敦龢神父、李碧圓修女與韋薇修女等神長們，以及于德蘭女士、天主教耕莘醫院鄧世雄院長等應邀撰稿；也感謝莊筱敏姐妹為與雷公有密切關係的賴甘霖神父、監察院孫大川副院長與瓦歷斯貝林監委訪談記錄撰稿，以及姜樂義先生與多位撰稿者提供雷公照片；感謝神修小會易利利女士協助整理50 年來與雷公相關的文章資料與檔案；更感謝吳偉特教授與胡國楨神父詳細審閱，也謝謝彭玫玲女士與周禮強先生的封面設計。在封面設計時，為符合書名主標題：「魅力十足的老魔鬼」，我們特別選用1988 年8 月雷公66 歲時在巴黎聖母院鐘樓前與魔獸合照的照片，作為「封面主視覺的雷公照片」，並佐以甲骨文為襯底，以彰顯雷公在甲骨文研究的傑出成就。期望您也能從本書中，體會雷公對天主的愛，那真摯的信仰，實實在在體現在他的一生中，始終如一，真的很不簡單。

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