美國總統拜登星期三（4月28日）在參眾兩院聯席會議上首次發表演說前表示，他把美國面臨的挑戰看作是民主能否在21世紀獲得成功。圖／擷自PBS News hour影片

美國總統拜登星期三（4月28日）在參眾兩院聯席會議上首次發表演說前表示，他把美國面臨的挑戰看作是民主能否在21世紀獲得成功。他說，中國領導人習近平在打賭民主趕不上專制。

拜登星期三下午在他即將上任100天的時候說，這個時刻是關鍵的。

「他們將在歷史書上書寫這一點，」拜登對聚集在白宮的電視台和有線新聞主播說。「不是關於我們這裡的任何人，而是關於民主能否在21世紀發揮作用。」

拜登繼續說，「你知道，事情發展得太快了。在這個世界上，在科技和其他一系列問題上，事情變化得如此之快，問題是：在一個像我們這樣的天才民主國家，你能否在可以與專制競爭的時間表上達成共識？」

在拜登總統看來，民主與專制的問題是中美關係的核心。他說，他與中國國家主席習近平就這個問題進行了詳細的辯論和討論。拜登說，習近平正在打賭，「民主不能——不能跟上他。」

拜登此前也表達過這樣的看法。他在上任後舉行的首次新聞發布會上評價習近平時說，「像普丁一樣，他是那種認為專制是未來的潮流、民主在一個越來越複雜的世界裡無法發揮作用的人之一。 」

拜登當時強調，世界如今面臨著「民主與專制的較量」，而「我們必須證明民主是起作用的」。

這位美國總統2月19日在慕尼黑安全會議上發表講話時也表示，世界今天面臨的挑戰與以前不同，目前全球的形勢發生了改變。他說，人們眼下正處在一場對未來以及當今世界的方向展開的根本辯論中。

他當時說：「我們在兩派爭論之間正處在一個拐點，鑑於我們所面臨的所有挑戰—從第四次工業革命到全球大流行病……有人爭辯說，專制是最好的前進方式，而有些人則明白，民主至關重要，……對應對這些挑戰來說至關重要。」

拜登說，民主將會而且必須獲勝，但「民主國家必須證明，在這個改變了的世界上，民主仍然可以滿足我們人民的需求。」

拜登隨後在對國會發表演說時也再次表示，習近平和其他專制者認為美國的民主做事太慢，無法競爭。他呼籲美國加大對科技和教育的投入。