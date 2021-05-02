拜登白宮演說宣布自阿富汗撤軍，將資源轉移處理國內問題及對抗中國和俄羅斯。布林肯首度政策演說將中國定位為「美國唯一的全面敵手和競爭者」，抗中已是美國不歸路。

美國總統拜登和日本首相菅義偉在白宮舉行高峰會，兩人在聯合聲明和記者會中，「強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題」、「反對任何以武力或脅迫手段改變東海與南海現狀，以及對區域其他地方進行恐嚇的意圖」。拜登承諾依據美日安保條約第五條，美軍對日本負有防衛義務，釣魚台列嶼（尖閣群島）適用這個條文。這是五十二年來，美日首腦在高峰會後的聯合聲明中再度提到台灣，意義非比尋常。美日聯手抗中挺台，展現拜登政府對台海的安全承諾。

同一時間，日本防衛大臣岸信夫前往距離台灣一一○公里的與那國島視察，他在推特貼出站在岸邊遙望台灣的照片，說「抵達與那國島。前往日本最西端的西崎。因為雲層太厚看不到台灣」。他向媒體表示，「對我國安全保障來說也好，對更加安定的國際社會來說也好，台灣的安定很重要」。他表達日本防衛省會持續關注有關台灣的動向，確實推動強化日本西南地區防衛。與那國島視察行程，顯然是精心的安排。日本陸上自衛隊預定今年九月動員十四萬名隊員，在九州舉行史上最大規模演習，針對中國海上活動頻繁，假想日本離島發生不測事態，防衛省藉演習強化西南地區防衛能力，展現嚇阻力與牽制力。

中國軍費暴增 日本心生警覺

菅義偉是拜登上任後在白宮接待的第一位外國領導人，國務卿布林肯、國防部長奧斯汀首度出訪，第一站就選擇日本，雙方關係密切由此可見。在「2+2」外交與防長部長級會談中，雙方表達對台海情勢的關切，並在聯合聲明中強調「台灣海峽和平穩定的重要性」。此次，兩國元首藉峰會重申台海和平穩定的重要性，層級更高，重要性不言可喻，難怪中共緊張跳腳。日本首相公然表態，一方面是中國霸權野心繼長增高，讓日本心生警覺；另一方面，美國幕後穿梭遊說，也發揮臨門一腳作用。拜登台海戰略延續川普抗中路線，但強調與盟邦合作，手段更細膩 ，更具殺傷力。

由於日中經貿依存度高，日本對中國市場相當重視；加上雙方建交基於所謂「一中原則」，日本對台灣安全議題保持低調，不願表態。但日本對中國在東海、南海區域其他地方的咄咄逼人，其實心裡有數。前首相安倍晉三接受專訪時透露，2016年11月他飛抵美國，與當時的美國總統當選人川普會談，向對方說明中國軍事崛起對日美同盟帶來的危機。安倍告訴川普，中國近三十年間增加四十倍國防經費，全球罕見，川普聞言頗為吃驚。安倍認為，川普後來對中國強硬，顯示他的說明奏效。僅管日本政黨派系對聯美制中仍有雜音，但隨著中國野心曝露無遺，民意傾向對中國不滿。美國也認為，日本對中國既有疑慮，不能只是私下抱怨，必須化為實際行動。美國的催促，讓日本對中國立場轉趨強硬。

台海衝突 自衛隊助美援台

在九州舉行大規模演習，就是對應中國海上擴張的行動。日本媒體報導，政府內部研議派遣海上自衛隊船艦通過台灣海峽，以強化對中牽制，回應美方期待。美日也將就台海發生不測事態，磋商彼此角色分工。岸信夫在美日「2+2」部長級會談中提到，最近飛越台海中線的中國軍機突然增加，美日雙方一致認為，如果局勢更緊張，可能爆發武力衝突。日本地理位置靠近台海，一旦當地發生衝突，日本的和平穩定和公民安全將受到很大影響，有必要研究自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助。日本外相茂木敏充也強調，「日本有必要展示超越以往的存在感」。他認為，日本不等美方提出要求，積極分擔職責的姿態很重要。

美國要求日本提高在美日同盟中的角色，媒體報導，美軍研議在第一島鏈部署中程飛彈，期待日本加入。中共對台灣、菲律賓施加壓力，在東中國海、日本海活動頻繁，使日本備受威脅，民眾和民意代表對中國的行為感到挫折與擔憂。日本在中國雖有商業利益，但日本公司常淪為中國民族主義情緖勒索的肉票。台灣坐落於日本重要航線的戰略地位，日本的貨物供應必須經過台灣周邊海域。台灣與日本西南方島嶼鄰近，如果中國控制台灣，對日本進口糧食石油物資的海上通道，將造成直接傷害，甚至對日本領土構成直接威脅。越來越多日本政治菁英及民眾理解，防衛台灣等於防衛日本，在安全議題上對台灣的態度也逐漸改變，從低調關心到公開表態支持。

拜登摯友訪台 傳遞相挺訊息

美日高峰會前夕，拜登總統以紀念「台灣關係法」四十二周年為名，派前聯邦參議員陶德，率兩位前副國務卿阿米塔吉和史坦伯格搭專機抵達台灣，國務院東亞局台灣協調處長白丹利隨行；白宮官員表示，三位代表團成員均為台灣長期友人且是拜登密友，這是美國發出的重要訊號，表明美國對台灣及其民主的承諾。雖言明代表團屬於非官方，但陶德為拜登摯友，直達天聽，極具影響力；兩位前副國務卿分屬不同政黨，顯示拜登台海政策獲兩黨支持。華府、台北兩地同步關注台海和平與穩定，一方面透過美日合作，撐起台海安全保護傘；一方面傳遞拜登政府堅定協助台灣擴展國際空間和自我防衛訊息。雙管齊下，雙重保障，受到各方矚目。相形之下，氣候特使凱瑞訪問中國並未受到特別重視。

有學者認為，拜登同時派密友凱瑞和摯友陶德出訪兩岸，兩人同為拜登昔日參院同僚，深得拜登信任，顯然是「高段、精準且精彩的外交安排」。如果考量同時間美日峰會對台海安全的聚焦，與其說這是拜登政府平衡兩岸的策略，不如說是美日台三方結盟反制中國霸權的安排。陶德拜會蔡總統時說：「『台灣關係法』的重要性在過去一年內尤其得到彰顯。我可以很自信地說，現在是美台關係最穩固的時候。美台經貿關係密切，也同樣堅守民主價值，並且有著至關重要的安全夥伴關係。」陶德向政府高層表示，台美未來應強化供應鏈合作。美日峰會中也提及「美日CORE核心夥伴關係」，希望透過合作，包氣候變遷、科技發展與管制等，藉科技結盟反制中國。拜登十四日在白宮演說，宣布自阿富汗撤軍，將資源轉移處理國內問題及對抗中國和俄羅斯。布林肯首度政策演說，將中國定位為「美國唯一的全面敵手和競爭者」，抗中已是美國不歸路，日本也適時做出選擇。

※本文轉載《民誌》5月號