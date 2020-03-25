台北市長柯文哲今（25）日宣布北市短期紓困措施，包括「延稅」、「減租」、「減價」、「優息」、「補貼」、「降稅」等6大紓困措施，適用期間自3月至5月，他以救治病人比喻，短期是止血，台北市先行，中央的千億紓困政策是中期的輸血，長期則是強身健本，以後再講。

柯文哲表示，從專業上判斷，這個疫情短期內不會結束，因為從中國出發，後來到歐洲，現在到美洲，現在看起來，雖然南美洲、東南亞、印度和非洲目前還沒有很明顯疫情，問題是整個世界是地球村，當各國疫情沒辦法控制的時候，當然台灣無法免於疫情的威脅。

柯文哲指出，中央現在有1,000億元的計畫，倒底有哪些行業要紓困，現在是空白授權，還需要時間處理，所以北市府現在要處理的是短期問題，6個月內要防止有企業倒閉所引起的失業潮。

台北市短期紓困措施，在「延稅」部分，在疫情期間，平均營業額減少達15%以上的商家與企業，經舉證後便可申請相關地方稅金延期12個月繳納。

針對受到疫情影響而導致營業面積縮小或樓層停用的商家，經北市稅捐處現場認定通過後，停用樓層的房屋稅率也將由原本的3%調降為2%。北市娛樂業者若因疫情導致營收減少，市府也會核實調降其娛樂稅。

「減租」的部分，北市市有房地租金包括已開始營運的北市促參案及市有土地設定地上權案，在今年的3月到5月，共計3個月期間，將會全面減租50%，並視疫情進展評估是否延長減租。

「減價」部分，營業用水全面減價15%，含北市及新北市營業用水；此外，北市防疫醫院及北市防疫旅館則比照市政公共用水，水費一律減價50%。

「優息」部分，中小企業及新創專案融資都將降息1.25%、北市公營當鋪利息也會調降50%。

「補貼」的部分，北市提供居家檢疫者及居家隔離者的家人入住旅館補貼7000元的補助額度。北市遊覽車、客運業、以及小客車租賃業等營業車輛，也提供牌照稅補貼50%。

「降稅」方面，北市稅捐稽徵處針對受疫情影響較大的飯店旅館業，其營業規模縮小者，以「一層樓」為單位，停用期間之房屋稅稅率由3％降至2％，截至3月20日已核准37家，減少2020年房屋稅約1,500萬元。另娛樂業者因疫情致營收減少，核實調降娛樂稅。