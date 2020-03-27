武漢瘟疫最大受害者是能源產業，但是，地球空氣卻是最大的受惠者，單靠石油吃飯的國家俄羅斯卻陷入經濟崩盤的困境。瘟疫提醒世人多元產業的重要，不要夢想一輩子靠天吃飯。圖/取自Pixabay

已經通過修憲，拿到終生總統地位的普丁，在「武漢瘟疫」肆虐全球之下，俄羅斯人命災損並不大，卻高興不起來，因為經濟重挫，俄羅斯的國運，同樣在憂喜參半之間。

喜的是，跨越歐亞之間的俄羅斯，統計到25日止，確診病例居然沒超過500，以人口比例來看，表面上醫療公衛建設應該很厲害，實際上並非如此，所以，國際上對這個數字普遍存疑，憂的是，靠石油生活的俄羅斯，已經因為原油價格不斷崩跌，和OPEC減產談判搞不定，人民生活更加困頓，23日布蘭特原油交易上漲一天後，又跌落22. 5美金一桶，美國已經宣布頁岩油停產，因為價格如果低於80美金，生產頁岩油，根本就是虧本生意，這一次原油遭遇市場雙殺，比起2008金融風暴價格更低，影響所及，25日開盤的盧布匯兌，一美元來到80盧布，過去，俄羅斯經濟尚屬小康的時代，一美元曾經來到30盧布，可以和台灣相較，如今，俄羅斯懷抱大國歷史光榮感，其實卻是囊中羞澀，俄羅斯的國民所得，從普丁上台20年以來，一直徘徊在一萬美金上下，無法突破，只比中國稍稍好一點點，但是，中國是俄羅斯原油最大買家，失去中國支撐，俄羅斯會更慘，美中貿易戰爭開打之前，中國曾經和俄羅斯簽訂購油合約，每桶價格押在100美金，沒料到原油一路崩跌，俄羅斯拒絕更改價格，中國網友痛罵中共只會向老美嗆聲，見到老俄就是喊老爹。

「武漢瘟疫」一爆發，俄羅斯第一個率先封鎖邊界，北韓，蒙古國隨即跟進，所以，今天討論中國的統計數字是否真實，最簡單的判斷方法，就是觀察俄羅斯和北韓這兩個兄弟邦，會不會撤銷邊境管制，如果俄羅斯撤銷對中國邊境管制，很可能中國真的是「武漢肺炎」清零，以我多年對俄羅斯的理解，中共可以欺騙全世界，獨獨不敢欺騙北韓和俄羅斯。

中共怕俄羅斯，原因當然是為了制衡美國，失去俄羅斯幫腔，中共勢必孤單，可以從一件事看出來，瘟疫一發生，全世界率先排華的就是俄羅斯人，俄羅斯公安在莫斯科橫行，在沒有法律文件下濫捕華人，報復經濟發展不如中國人的積恨，很多留俄學生和商人，不管是否染病，莫名其妙被抓去隔離所，還要被敲詐隔離費用，中共連公開抗議都不敢，靜悄悄發了一張公文給俄羅斯外交部，請他善待中國人，不要用粗暴手段抓人。

油價暴跌俄羅斯經濟受衝擊

根據統計，俄羅斯每個月生產1100萬桶原油，占了國內的生產毛額50%，從財政上分析，如果原油每桶可以保持50美元，那麼俄羅斯財政就不會出現赤字，這就是俄羅斯在油價暴跌時，必須大量生產以量補價，才能回補國家所得短少的原因，但是，增產的下場就是下跌更快，引起石油組織的憤怒，換一句話說，如果原油下跌10美元，俄羅斯的GDP就會下降1.5%，如今，原油價格不到30美金，可以預料，俄羅斯經濟寒冬就會持續下去。

2014年，俄羅斯因為非法侵略克里米亞，如今遭受經濟制裁，依靠美元才能運轉的市場，宛若凍結，對美金需求更大，所以黑市美金往往高於官價，這也導致俄羅斯在醫療資源上相當匱乏，自有產量不足，如果「武漢瘟疫」大規模爆發，俄羅斯勢必和伊朗一樣，無法抵抗。

事實上，中俄矛盾絕對不會比中美矛盾少，黑龍江上的中俄大橋蓋了一半就叫停，就是明顯證明，美中爆發貿易戰爭，俄羅斯並不選擇支持中國，武漢瘟疫爆發時，俄羅斯也是官方最早認證武漢生物實驗室涉有重嫌，如今，中國經濟實力強過俄羅斯是事實，過去，蘇聯把共產黨病毒傳給中國，現在，最擔心中共紅色病毒擴張的，反而是已經拋棄共產黨的俄羅斯，蘇聯崩解後，普丁目前用「大俄羅斯主義」欺騙俄國人鞏固權力，事實上是典型的獨裁2.0版。

有人認為既然原油收入無法讓俄羅斯渡過經濟寒冬，那麼依靠武器販賣又如何？事實上，全球武器貿易最大的國家還是美國，獨佔了70% 國際市場，根據2019年「全球國防武器貿易報告」，美國武器出口第一，法國第二，中國第三，俄羅斯第四，英國第五，而且俄羅斯依靠武器出口，在國家收入占比只有10%，僅僅是原油的5分之1，其中最大宗買家就是敘利亞，伊朗，伊拉克，伊拉克的武器一半是美制，一半是俄製，現在，非洲的武器市場幾乎被中共壟斷。

「武漢瘟疫」疫情到底會拖多久，所有專家各種說法不定，而武漢瘟疫最大的受害者當然是能源產業，因為能源引發的連鎖反應，已經在股市展現，航空，運輸，郵輪，變成慘業，但是，地球空氣卻是最大的受惠者，單獨靠石油吃飯的國家俄羅斯，委內瑞拉更是陷入經濟崩盤的困境，瘟疫提醒世人多元產業的重要，不要夢想一輩子靠天吃飯。