從發現武漢肺炎病毒到習近平親自批示，居然拖延了近兩個月，視人命如草芥，如此毫無人性的國家領袖乃是國家的大不幸，更是全球人類生命安全的災星。圖／取自中國政府網

2019年12月上旬以來，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情愈演愈烈，根據中國官方數字，已確診數萬人被感染，近千人死亡，更有10數萬甚至數十萬的潛在病毒攜帶者，已散布全球。此次疫情對全世界人類健康和社會秩序已造成前所未有的重大危害，這不僅是中國的浩劫，更是全世界全人類的一場浩劫。

中國是威脅全球安全的病毒

造成這場浩劫的根源，除了新型冠狀病毒本身的病理學原因外，最關鍵的是由習近平政權的國家治理體系一手造成的：維穩第一的社會管理體系讓信息無法公開、下情無法上達，言論自由、新聞自由被扼殺，各級官僚包括衛生部門官員欺上瞞下、唯上不唯下、報喜不報憂，這導致了疫情被發現後沒有及時發布與應對，也導致了一般民眾對此病毒毫無知覺和防護措施，最終形成了疫情的瘋狂擴散、對人類和社會產生了劇烈危害。習近平自詡已經實現了國家治理體系及治理能力的現代化，還美其名曰第五個現代化，但是內在於國家治理體系的中國公共衛生管理及重大公共衛生事件管理在這次大瘟疫前顯得何等失序混亂、無能愚蠢，甚至連印第安人應對歐洲流行病的防禦體系都不如。中國的治理體系及能力無疑是造成這次大浩劫的根本原因，它本身就是威脅全球安全的「病毒」。

2003年後SARS雖然基本被控制了，但是由於中國維穩第一的體制毫無改變，所以應對新的冠狀病毒同樣束手無策、狼狽不堪。在專制獨裁的習近平統治下，任何一個本可以提前化解的天災，都可能由於瞞報、謊報、緩報而演化為無法收拾的人禍。此次病毒可能會逐漸消滅，但是這個毫無民主科學自由開放的社會治理體系，肯定無法應對下一個新型的病毒、無法應對下一場所謂的天災！

這次大瘟疫，無情地宣告了習近平所謂的治理體系和治理能力的徹底破產，也宣告了他所謂的中國夢、中華民族的偉大復興徹底夭折。習近平上台以來醉心於大權獨攬定於一尊、踐踏民眾各項權利無以復加、各級官僚昏聵無能魚肉百姓。從發現此次病毒到習近平親自批示，居然拖延了近兩個月，視人命如草芥，視國家治理為兒戲；他所領導的各級官吏，竟然將對外發布信息的醫生作為造謠者懲罰甚至抓捕，並對所有知情的醫護人員下達了封口令。被公安訓誡的第一個吹哨人李文亮醫生，以他的犧牲昭示出壓制言論自由的專制社會是何等的可怕！

毫無人性 全球災星 下台謝罪天下

更有甚者，在此病毒瘋狂蔓延期間，習近平居然在雲南遊山玩水，在北京大搞春節團拜會，歌舞升平之際卻對武漢疫情只字不提，如此毫無人性的國家領袖乃是國家的大不幸、是整個中華民族的大不幸，更是全球人類生命安全的災星。

習近平的暴行、蠢行已導致千夫所指、人神共怒！如果其仍踞高位，將不僅是中國人的恥辱，也是全世界的恥辱。近日國內頻頻傳來民眾撕心裂肺的吶喊、瀕臨絕望的憤怒指斥，但可惜由於言論自由被扼殺國內民眾無法真正表達自己的心聲。

今天，我們就替國內人民發聲，對此次瘟疫的最大責任人習近平，發出強烈的呼籲，希望其能悔改認罪、主動引咎辭職以謝天下。這不僅是海外華人的共同呼籲，也是中國國內民眾的迫切要求，更是全世界正義人士的同一訴求。

習近平，你罪大惡極、惡貫滿盈，敦請你請盡快引咎辭職，謝罪天下！