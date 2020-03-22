中央流行疫情指揮中心今（22）日新增16例新冠肺炎確診個案，其中案156是機構的護理師，掌握接觸者95人，目前也採驗53位住民、28位工作人員，81位都陰性，為確保安全，養護機構53名住民全部移出。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天半夜直接到現場處理，非常重視這個案子，經漏夜釐清，有信心掌握院內狀況，機構已經清空、消毒、隔離，目前正在追蹤院外接觸者。

指揮中心表示，案156為本土確診個案，3月12日自覺有發燒未就醫，於16日就醫後返家，20日再度就醫後採檢，於今日確診。針對本案，目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組長薛瑞元下午在記者會表示，案156是養護機構護理師，考量在工作場域仍然有可能病毒存在，為確保安全，將53名住民移出，其中5人到醫院，另外也找2處集中檢疫場所、各安置24人，他的家人及朋友接觸者陸續匡列當中。

指揮中心醫療應變組長薛瑞元坦言，該名護理師是在一家養護機構服務，但是同一樓層有2間，都是同一個老闆，所以護理師也會支援隔壁機構，護理師之前就有就醫，也有回去工作，所以現在就是全部匡列採檢，指揮中心不會掉以輕心。

指揮官陳時中則說，昨日半夜和衛福部次長薛瑞元直接到現場去，拜託衛福部桃園醫院和長庚兩家醫院從院外調醫護和檢驗師回來協助釐清案子，工作人員整晚沒睡，即時釐清，安定社會，指揮中心有信心在可控制範圍。

陳時中說，現階段就是機構內的問題先解決，因為裡面都是年紀比較大的住民，容易受到病毒傷害，雖然目前都陰性，但不敢大意，一樣全面清空消毒和隔離。

陳時中特別說明，社區傳染、院內傳染、社區傳播我們也不喜歡，態度不是敵人不來，而是「無恃其不來，恃吾有以待之」，我們的法寶，不是壓在它不來，而是來了，我們可以處理他，對養護機構這個案子很重視，目前機構內問題已經解決，機構內都是年紀大者，很容易受到病毒傷害，但目前採檢都是陰性。

陳時中說，機構很不容易處理，很容易造成群聚，所以我們採取一人一室，全部隔離了。對於這些養護機構住民沒有人照顧的問題，所以重新派一組人員進駐照顧，我們很重視、很重視，即使人力吃緊還是全部隔離，一組全新照護人員、全新的護理人員，待檢疫時間後沒有症狀，14天滿再移回來。

至於今天新增的16例，其中13例境外移入、3例本土，為9男7女，年齡10多歲至70多歲，入境日介於3月10日至20日，發病日介於3月7日至20日。個案發病前分別有美國、埃及、德國、法國、義大利、英國、丹麥、紐西蘭及菲律賓等國活動史。

除了案156養護機後護理師外，案161及162為埃及旅遊團團員，原列為接觸者之新增個案，居家隔離期間於3月20日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。該旅遊團群聚截至目前共9人確診(8名團員、1名接觸者)。

案160、168及案169為案124之接觸者，案160曾於3月1日至10日赴美國工作，返台後，曾於14日因頭痛至診所就醫，20日被匡列為案124之接觸者後經衛生單位採檢，於今日確診。其餘10例境外移入病例，出國目的多以就學、工作為主，部分為旅遊、探親。