時代力量黨推舉陳椒華教授為不分區立委第一名，為台灣環保燃起希望。她是環團2005年反抗縣府啟用焚化爐最無助時，成立台東環盟的全國會長。她即使罹癌，仍勇敢對抗破壞環境謀暴利的官商，還四處走動，鼓舞大家。她選前觀摩東海國宅「零」垃圾資源回收站，要推廣到全台灣，替代焚化爐！圖／陳俊廷（資料照）

台灣人站在路邊等丟垃圾，是世界奇蹟，還是奇恥大辱？有必要這麼委屈嗎？清潔車沿街妨礙交通、收集垃圾的政策，垃圾無法細分，各種廢棄物都有，請看，丟進焚化爐的內容，有可回收的，有可燃不可燃的，有毒無毒的，結果燒出溫室氣體與劇毒戴奧辛，以及很難處理的毒底渣和毒飛灰。

從源頭減量垃圾，再做好廢棄物細分類，循環再利用，才是普世環保之道。但國民黨1990年代卻採焚化為主、掩埋為輔的垃圾政策，要蓋36座焚化廠。人民強烈抗議後，2000年執政的民進黨停蓋10座，2003年宣示推動零廢棄。問題是民進黨未能改變官僚的垃圾焚化政策，2016年再執政時，還走回頭路。

垃圾焚化破壞好山、好水、好空氣

國民兩黨的環保官僚口喊垃圾循環再利用，卻把錢花在補助焚化爐，怪哉！不環保的垃圾焚化政策，苦毒人民，又很浪費錢，是誰讓財團獲暴利？為什麼歷任台東縣長不顧好山水、好空氣及大部分市民反對，想啟用焚化爐？我們只能看著國民兩黨以環保之名行破壞環境之實，繼續30年嗎？

2019年7月23日，民進黨的環保署長特地到台東，告訴國民黨的縣長說：趕快啟用焚化爐，沒錢給錢，沒垃圾燒，中央幫忙從外縣市調來。環保署可以挪用基層環保建設費用4.2億元來補助台東縣啟用焚化爐，就是不接受環保團體廣設零廢棄資源回收站與健全循環體系的建議。

一個月後，台東縣長寫了一封「給大豐地區鄉親的一封信」，說甚麼「我承諾焚化廠升級後廢氣排放未達法規標準，絕對不會啟用。」2001年縣長選舉用過的老梗，人民不再相信燒出惡臭的焚化爐達到法規標準！於是，東海國宅自去年十月底設置「零」垃圾資源回收站，向焚化爐說不！

300多戶住家很配合，給社區委員會按讚，不必像別人等垃圾車就是小雀幸。回收物分20多類，對老少一點也不難，回收商每3天就載滿一中型卡車。垃圾少了一大半，垃圾子車不再滿溢，環境變乾淨了，鼠群也不來了。主委想綠美化，我則想再降垃圾率到20%以下，比垃圾焚化後的底渣還少。

時代力量黨推舉陳椒華教授為不分區立委第一名，為台灣環保燃起希望。她是我們2005年反抗縣府啟用焚化爐最無助時，成立台東環盟的全國會長。她即使罹癌，仍勇敢對抗破壞環境謀暴利的官商，還四處走動，鼓舞我們。她選前觀摩東海國宅「零」垃圾資源回收站，要推廣到全台灣，替代焚化爐！溫順善良的人民啊！面對國民兩黨的官僚體系時，感到無奈嗎？

支持夠堅定勇敢的環保鬥士站上國會舞台，就可發揮少數的關鍵力量。環保署補助台東焚化爐款項，被林淑芬等委員暫時凍結，還可能隨時翻盤。懇請支持時力黨進軍國會，廢除垃圾焚化政策，共創循環經濟福爾摩沙吧！

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