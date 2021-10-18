中國8月試射了一枚高超音速武器。這種具有核能力的高超音速導彈的性能讓美國情報部門感到意外。

英國金融時報星期六晚間獨家引用了五個不知名的消息來源說，中國軍方發射了一枚運載高超音速滑翔飛行器的火箭，該飛行器在低軌道空間飛行，繞地球一周，然後向目標巡航，但卻沒有擊中目標，偏離距離大約32公里。

報導援述知情人士的話稱，「此次試驗表明，中國在高超音速武器方面取得了驚人的進步，而且比美國官員意識到的要先進得多。」

金融時報稱，中國這種導彈的能力使得該型武器可以突破現有的防空系統。

對於金融時報的有關報導，美國國防部發言人柯比表示，「我們已清楚闡明我們對中國持續謀求軍事發展感到擔憂，這只會加劇本地區及其它地區緊張局勢，這也是我們將中國視為首要挑戰對象的原因之一。」

此前，美國空軍部長曾表示，中國在「軌道打擊」的能力上取得進展。北美防空司令部司令8月曾警告說，中國的高超音速核武器對北美防空司令部構成重大挑戰。

路透社就此次試射發傳真給中國國防部，希望對方對此發表置評，但未能立即得到回復。

美國和俄羅斯也在研發高超音速導彈。上個月，朝鮮宣稱試射了一枚新研製的高超音速導彈。

在2019年的國慶閱兵時，中國展示了先進的武器，包括高超音速導彈DF-17。

彈道導彈飛入外層空間，然後以更高的速度以陡峭的軌跡返回。高超音速武器很難防禦，因為它們以較低的高度飛向目標，速度可以達到音速的五倍以上，即每小時約6200公里。