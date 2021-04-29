老農依法向鎮公所、縣政府申建農業資材室，經核准興建到快完工之際，卻被河川局開罰205萬元，雖經訴願卻被駁回，以致老農抑鬱而終。政府雖無心殺人，但體制卻依法殺人。示意圖／Pixabay

媒體報導苗栗縣卓蘭鎮發生老農依法向鎮公所、縣政府申建農業資材室，經核准興建到快完工之際，卻被河川局認定違法須拆除，並開罰205萬元，雖經訴願卻被駁回，以致老農抑鬱而終、夫妻10天內相繼去世。

看到這樣的新聞，真是百感交集，已經是21世紀的民主台灣，竟有2條人命如封建時代的官僚、迂腐給活活逼死。而可悲的是，全台有多少違建不開罰也不拆除，有超級大違建仍在首都屹立不搖，也有天天向人說歡迎光臨的7-11便利商店散佈各地。只因違建是給議員關說或樁腳作業績用的，所以中國官場的「有關係就沒關係了」的情況還是充斥在中華民國體制內。但這還不夠，許多縣市議員乾脆大幅刪減違建的拆除經費，算是變相除罪或默許違建，以致「有關係」的違建是可以公然又大方的「依法」存在。

兩相對照，老百姓合法申請、合法訴願不成，還得自拆建物。求助於立法委員，還需3年才有撤銷罰款結果。可見人民即便守法申建不代表平無事，而不法違建，也無須太擔心，因為政府依法沒有經費拆除。這是守法該死？違建無罪？

法律因人而異 權力影響辦案

現在，行政院依行政程序法撤銷罰款並將退還罰款，算是亡羊補牢。只是資材室早已拆除而人也死了。但人民被中央及地方政府的各機關互踢皮球所造成的憾事，可以確保不再發生？再者，據悉老農的家人是透過向民代陳情、並由立委在國會兩度向行政院長質詢才獲此結果。換句話說，人民自力依法訴願是無力、無效的，但同一件事經由反對黨的立委提出，結果卻是大逆轉的。這是法律因人而異？合不合法不看客觀事實，而是看權力夠不夠大？

不知是各級人員或官員依法行政的法律修改了？還是依法行政本身就是自由心證？或是政府可以公然容許各級人員依法犯錯？卻容不得人民依法申辦？政府各層級間可以依法互推皮球，皮球踢到最後，人民毫無選擇的，只能承受政府相關人員的錯誤。

這種「依法行政」的荒謬情況與心態怎不令痛心。整起合法變違建的冤案，肇因於官僚作風及一連串的疏漏、便宜行事，基層行事敷衍，上級照章核辦，中央依法行政，以致生出人命。尤有甚者，有些人還存有投機心態，反正國家賠償就算了事。

政府雖無心殺人，但體制卻依法殺人。官僚殺人，人人惡之 ， 但體制殺人，人民該當如何？立委當靠山？等行政院長有空睜眼查辦？再等全民買單？

徹底改革中華民國因循迂腐的官場文化吧！莫因困難而卻步，趁著完全執政，給人民一個可驕傲可信賴的國家體制吧！