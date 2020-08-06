美國衛生部長阿扎爾即將率團訪問台灣，這是自1979年美台斷交以來美國最高層級內閣官員對台灣的訪問，川普總統的決定不出所料引來北京的強烈反對，不過多位美國國會議員對美國多年來終於再度有閣員級官員訪台表示肯定與欣慰，分析人士也說，這是美國對北京發出的重要政治信號。

美國衛生部星期二在一個新聞稿中宣布，阿扎爾（Alex Azar）部長將率團訪問台灣，這是第一次有美國衛生部長訪問台灣，是六年來第一次有內閣官員訪台，也是自1979年以來美國內閣官員中訪台級別最高的一個。

傳達川普信息

阿扎爾在新聞稿中指出，「台灣一直是新冠疫情及更早之前一個全球公共衛生的透明化及合作模範，我期盼傳達川普總統對台灣在全球衛生方面領導力的支持，並強調我們共同的信念，那就是自由民主社會是保障及促進健康的最佳模式。」

他說，這個訪問代表一個強化與台灣經濟及公共衛生合作的機會，「尤其是在美國及其他國家共同加強並分散重要醫療產品來源的時候。」

新聞稿說，阿扎爾的歷史性訪問將加強美台夥伴關係，並強化美台在抗擊全球新冠疫情方面的合作。「台灣在國際社會的角色至為關鍵，它作為一個自由和透明的民主社會，在對抗新冠肺炎疫情方面的亮麗成就展示了這一點。」

民主與威權體制的不同

「與威權體制相較，美台的社會與經濟尤其適合在醫藥及科學等領域中促進全球的進步，並能夠協助世界應對新出現的威脅。新冠肺炎疫情是美台為更美好的世界而共同合作、對抗全球挑戰的最新的例子，」新聞稿說。

國會反應

對於阿扎爾將訪台一事，美國共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio, R-FL）星期三在國會山接受美國之音採訪時說，「這非常好。這跟去年通過的呼籲高層交往的立法一致。我認為他將是一段時間來美國到台灣訪問的最高層級官員。這是一個非常具有希望的信號。」

參議院軍事委員會主席英霍夫（James Inhofe, R-OK）也在國會山告訴美國之音：「這是一個內閣級別的代表團到那裡。對我而言，那是一個信息說，我們強力支持台灣，而且距離世界衛生組織或許又更跨進一步。所以只要有任何能幫上那個忙的我都會支持，而且我也的確支持他們經由去訪問在做的事。事實上，我還在想說是否自己去一趟。」

另派閣員級官員來台弔唁李前總統

英霍夫還透露，他已致函國務卿蓬佩奧，希望他能安排閣員級官員到台灣向前總統李登輝表示弔唁，蓬佩奧已經在安排中，「我們讚賞他這麼做。我已經說了一段時間，我們希望有閣員級官員去。我認為那將會發生。我非常高興會這樣。這是我們對中國發出的一個很好的信號。」

至於是哪一個人選去弔唁李登輝，英霍夫說，他還不確定，「他們正在討論中。我的要求是它必須是閣員級。」

參議院外委會民主黨資深議員梅南德斯（Robert Menendez, D-NJ）也對美國之音表示，阿扎爾訪台「將可學習台灣如何應對新冠肺炎。我認為，從我的角度來看，他們在防控病毒和應對上要比我們在美國做得更成功。我希望部長能夠從他們學到一些東西。」

長期推動美台高層級官員互訪，也是《台灣旅行法》主要提案人的眾議員夏伯特（Steve Chabot, R-OH）也發表聲明，對阿扎爾訪台一事表示欣慰。

夏伯特是國會「台灣連線」（Taiwan Caucus）的創始人及共同主席。在他的辦公室以電郵發給美國之音的聲明中，夏伯特說，他非常高興得知阿扎爾部長計劃帶領一個代表團訪問台灣。

「高層級訪問對任何雙邊關係及面對全球疫情的時候都是至為必要。沒有比現在更好的時候我們的高級衛生官員能與一個公認的公共衛生領先者加強關係。作為《台灣旅行法》的主要提案人及長期支持這種訪問的倡議者，能見到這個重要的、跨黨派的立法所要求的政策終於結出果實，令人感到十分欣慰。」

夏伯特說，「台灣已經展現抗擊新冠病毒的非凡成果，在2000萬人口中至今只有7個死亡病例，而中國卻還有辦法將它們排除在世界衛生組織外。阿扎爾部長的訪問將為這個成就及中國的霸凌帶來必要的關注。」

聲明也提到，阿扎爾的訪問是自2014年美國環保署長麥卡錫的訪問以來，美國首次有閣員級官員訪台。

共和黨聯邦參議員科頓（Tom Cotton, R-AK）在推文中說，「阿扎爾的訪問顯示美國對台灣在新冠病毒疫情中有力領導力的讚賞，這種領導力與中國的壓迫和欺騙形成強烈對比。美國對台灣的支持，現在要比以往讓任何時候都更為重要。」

美國發出的信號

前美國在台協會台北處長楊甦棣（Stephen Young）在一個電郵中告訴美國之音，他認為這是美國發出的一個「微妙信號」，那就是美國「關心台灣2400萬台灣人民的健康，不高興北京排除台灣參與世界衛生組織活動的惡意（mean-spirited）決定。」

「中國人這種行為是一個笨拙的措施，它只會進一步使台灣公民疏離中國大陸，」楊甦棣說。

全球台灣研究中心執行主任蕭良其（Russell Hsiao）在接受美國之音採訪時說，川普政府決定派阿扎爾在新冠疫情中到台灣正式訪問，在許多層面都具有重要意涵。

首先，這是美國支持台灣，尤其是在抗擊新冠肺炎的地緣政治關鍵時刻，美國支持「台灣模式」抗擊新冠肺炎（COVID-19）的強力展示。

其次，自2018年《台灣旅行法》通過後美國第一次派閣員級資深官員訪台，儘管決定是否及何時派一個部長級官員訪臺本來就是行政當局的權力——上一次的閣員級官員訪台是2014年，但川普政府現在這個決定獲得壓倒性的跨黨派支持，以及來自《台灣旅行法》的立法授權。

第三，「它發出清楚的政治信號，而這個信號主要是針對中華人民共和國——因為北京是唯一反對這些訪問的一方。」

蕭良其說，對北京，它表明美國「不會因為壓力而不與台灣進行官方互動，當它認為適當且有必要時。」在這次的案例上，台灣應對新冠疫情的出色表現「值得美國的支持，儘管雙方沒有外交關係，但美國不會迴避在全球危機期間，以及在雙方共同利益匯聚的地方，與一個民主盟友及重要安全夥伴的緊密合作，而且這些共同利益的基礎還在不斷增長中。」

一次性或成慣例

至於這次的閣員級訪問是一次性或有可能成為例行性，蕭良其說，目前還難以確定，不過他的看法是，這個舉措「比較不會是一次性的作為，而更多是美國長期以來對台灣國際空間的支持，這種支持在川普政府之下明顯增加」，可以見到的例子包括國務卿蓬佩奧的許多聲明、今年4月阿扎爾與台灣衛服部部長陳時中的虛擬會議，以及美國試圖爭取理念相近盟友及夥伴的支持，協助台灣取得世界衛生大會（WHA）觀察員身份等。

蕭良其說，美國與台灣正在尋找更多彼此對國際議題的共同點，這一部分是肇因於北京對台灣，以及在國際舞台上越來越咄咄逼人的行為，美台雙方有更多需要密切合作的需求，在那些共同利益不斷增加的情況下，應該有更多機會需要雙方政府資深官員層級的互動，以確保那些願景和政策能緊密契合。

美國智庫戰略與國際研究中心中國項目專家葛來儀告訴《華爾街日報》，「美國與台灣之間只有幾件事需要總統批准，軍售是其一，另一個就是閣員部長的訪問。」

疫情加上立法的完美風暴

台灣人公共事務會（FAPA）長期在全美國做草根性遊說，美台高層互訪一直是該組織的重要目標。星期三，會長簡明子在一個聲明中說，已經有一陣子該組織一直都把美國衛生部部長列為最適合訪問台灣的內閣成員「以便研究台灣出色的健保制度」。「當前的疫情，再加上《台灣旅行法》的生效實施，創造了一個完美風暴，讓衛生部長如今真正得以展開這個突破性的訪台之旅。」

台灣駐美代表蕭美琴星期二晚間轉推阿扎爾的推文，並且說，「歡迎到台灣！這是一個適時的旅行，以推進我們的衛生醫療及抗擊新冠肺炎的合作。」

台灣駐美代表處星期二晚間發布中英文新聞稿，對阿扎爾訪台表示歡迎。新聞稿說，阿扎爾將於近期內率團訪問台灣，「此行是2014年後，首位美國閣員赴台，也是1979年以來美國政府派遣最高層級官員訪問，彰顯台美之緊密夥伴關係。 」

新聞稿指出，駐美代表處期待雙方在此「歷史性訪問」中，就民主社會如何因應新冠疫情交換意見，並深化台美在醫療研發、供應鏈安全及全球衛生等議題上的合作。

「台灣將持續與美國及其他國際夥伴發展緊密合作關係，並積極為維護全球衛生安全做出具體貢獻，以共同因應新冠疫情帶來的威脅及挑戰。」

駐美代表處稱，阿扎爾訪台期間將與台灣總統蔡英文會面、拜訪台灣政府高層官員並與多位公衛專家進行交流。