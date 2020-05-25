美中兩國終於宣戰，5月23日，白宮發布了「美國對中華人民共和國戰略報告」，這份報告中，雖然沒有火氣，但是內涵重磅炸彈，美國承認對「共產中國」交往錯誤41年，這宣布等於向全世界民主國家道歉，對一向高傲的美國來說，的確需要很大勇氣，這份報告也驗證了「冷戰之父」喬治肯楠確實是先知，他在70幾年前制訂圍堵共產紅色擴張策略，美國歷年來的政治領袖卻打開圍堵缺口，以至於世界遭到瘟疫肆虐，這些自由左派應該感到羞愧。

引中國進入世貿是大錯

2000年，美國引進中國加入世貿組織，後來更主動放棄貿易和人權問題掛勾，致使中共經濟力量增大，政治改革寸步不進，縱容中共持續迫害中國人及境內少數民族，最後紅色中國經濟力量增大，擴張全球，如同瘟疫，整個世界遭殃，這是美國自由左派的大錯，川普替左派認錯，等同提前做了斷交宣告，如今，美國只好努力糾正歷史錯誤，將對中共國進行更大力度圍堵，這份報告的宣戰意味濃厚，顯示，打擊中共國是共和黨大選必要策略，也是國家策略，而第一個戰場將是香港。

與白宮戰略報告爭鋒相對正好是「港版國安法」，5月22日，中共兩會傳出人大將強行推過「港版國安法」後，當晚，香港幾個地區已經出現抗爭人潮，習近平自認完全指導中國抗疫，因為向全球傳播「武漢瘟疫」，又心虛拒絕調查，已經被國際隔離，全球反中情緒高漲，但是，習近平反而不願低調，派五毛戰狼四出，有與天下為敵之勢，並趁機「以疫謀港」，國際媒體認為，習近平已經豁出去，決定對香港進行「一國一制」，犧牲香港，穩定中國境內政經情勢，外資估計，六四即將到來，去年的「反送中」運動將會再起，港股一天內暴跌1350點，很多外資已經做好撤離香港打算，未來，香港混亂恐怕無法止血，根據媒體報導，港人探聽移民台灣已經增加好幾倍。

犧牲香港維穩國內

習近平做出如此決定，有兩大因素，一，國內反習力量大本營就在香港，其次，美國企業超過兩千家在香港立案，持用美國護照者就有八萬多人，這些人被中共視為潛在敵人，或稱為外部反華勢力，習近平不拿下香港，反習，反共力量無法結束，這些力量也會慢慢進入北上廣深四大都會，成為醞釀革命的溫床，因此，為了保住自己政權，犧牲香港繁榮，已經在所不惜，習近平當然知道，香港無法保持自由民主，必然失去特殊經貿地位，去年反送中運動到現在，經濟成長失掉24%，把香港鎖進鐵幕之中，「中共國」等同失去對西方世界吸金窗口，那麼，美國已經喊出經貿脫勾，未來也可能更進一步政治脫勾，民主與獨裁的雙方陣營，壁壘態勢必定形成，那麼由美國主動脫勾，還不如自己主動，這是中共先走一步的策略，慣用語就是「超前布署」。

中共衡量全球局面，200多個國家，可以說是各占一半優勢，單單非洲，靠中共吃飯就有54國家，加上中東歐以及中東的回進國家，以及拉美國家，傳統上反美，這些國家也可能歸入紅色中國陣營，所以，中共認為和美國撕破臉，就算不會勝利，至少不會太輸，這也是中共的盤算。

從經貿關係來看，中國認為外資移出中國，製造的失業缺口，短期間可以用內需彌補不足，這是中共如意算盤，至於對付美國金融戰爭方面，中國已經進行虛擬數位人民幣，一來脫勾美元，還可以弱化美元，就算中國回到閉關自守時代，還可以不靠美金下自給自足，這是，中共自己擬定的對戰策略，去年，中共已經喊出吃草也可以，這是最壞打算，如果美國真的停止所有糧食出口中共，中共能否從其他國家進口糧食補足，將是最後的決戰點。

中共對美決定硬碰硬

面對香港問題，習近平走了一招危險的步伐，因為，只要成全香港實施真正一國兩制，到時候，境內其他省分肯定會群起跟進，因為，資訊封鎖力道正在降低，中國老百姓不會討厭自由，想來想去，最後仍然選擇強硬鎮壓，中共這種暴力槍桿子政權，永遠相信暴力可以製造恐懼，恐懼可以令人馴服，況且，以香港「一國兩制」垂範台灣任務已經失敗，摧毀香港已無懸念。

美國已經放話，對中共改變香港，將會有強烈反應，到底如何強烈，全球都在注意，美國知道中共用摧毀香港作為籌碼，美國如何對付更傷腦筋，如今，中共國可以說是內外交迫，失業大軍的生存問題迫在眉睫，武漢瘟疫在黑龍江，吉林，瀋陽四處蔓延，第二波大感染隨時準備上場，憤怒人民如同熱鍋，這個熱鍋一但爆炸，就是中國人革命推翻中共的時刻。