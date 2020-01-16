國民黨再不進行世代革命，它的年輕人可能被民眾黨所吸收。民眾黨提出在野聯盟，就展現他們的野心。圖／取自民眾黨臉書

國民黨敗選後的中常會果然爆發激烈內鬥，甚至出現肢體衝突，在國民黨歷史上實在少見。依照國民黨的敗選檢討報告，矛頭首先指向韓國瑜的失信落跑，吳敦義也可能被外省權貴大肆修理，然而從表面上來看，結果卻不是派系之間的惡鬥，而是世代之間的衝突。而中常會選出中共御用組織台企聯顧問林榮德出任代理黨主席，可以視為不同派系的老一輩面對青年世代的逼宮壓力，不但無視他們本土化的訴求，反而往“赤化”再邁進一步。可以設想，在他主持下的國民黨主席選舉，更便於向國台辦領取御旨，選出國台辦最合意的主席人選。

國民黨大老責問選舉時這些年輕人在哪裡？問得真妙。大老有給他們發揮的空間嗎？空間幾乎被韓粉霸占了，被吳斯懷、葉毓蘭霸占了。而年輕人中有不同意見的，就立即被開除黨籍，叫他們怎麼發聲？原國民黨青年團執行長李正皓不就是最明顯的例子，結果被逼投向親民黨。

連媒體紅人趙少康的兒子也自稱是台灣人，老趙為此發出哀鳴。台灣本土化已是大勢所趨，國民黨還要抱著「中國」這兩字殭屍，不知是什麼意思？是為了向已經統治中國70年的中共領賞？92會談也近30年了，後來冒出的「92共識」也已經20年了，世界進入了新的世紀，國民黨還抱著上個世紀的骨董一起進棺材嗎？也怪不得國民黨的年輕人要喊出「青黨」與「清黨」的口號。

國民黨需要世代革命

青者，青年也；清者，清除也。這次喊出「老賊」者，可不是民進黨，而是國民黨本身。說明國民黨本身需要一個世代革命。不但需要年輕人的新陳代謝，更需要老賊之外的新思維。

民進黨基本完成了世代革命。這不是說年輕人取代老年人，而是世代已經融合，老一輩不排擠年輕一代，雖然有時還有雜音；年輕一代也尊重老一輩的貢獻與經驗，現在年齡排序上由蘇貞昌、蔡英文、賴清德，以及更年輕的地方首長，成了層次分明的階梯團隊。這次立委選舉中一些優秀年輕人的驚艷，讓我們對前景充滿信心。當然，民進黨內還存在著草莽式封建式的舊思維還必須改變。

看看民進黨，就知道國民黨與它有多少差距了。國民黨再不進行世代革命，它的年輕人可能被民眾黨所吸收。民眾黨提出在野聯盟，就展現他們的野心。柯文哲企圖學共產黨在1920年代跨黨進入孫中山的國民黨，趁機吃掉國民黨，才短短幾年，在孫中山死後蔣介石進行清黨時已經來不及了。長期被滲透的結果，造成戰爭期間國民黨將領的背叛，瓦解了國民黨。

紅色買辦郁慕明與共諜嫌犯王炳忠的新黨得到國台辦的認可，也表現出要鯨吞國民黨的蠢蠢欲動態勢。隨著國民黨老而不凋零，蔣萬安這位「蔣四代」又缺乏鬥爭老賊的勇氣，未來真是民眾黨、新黨這些鷹犬爭食的腐肉。這些國民黨的年輕人，還是自己尋找最可以代表台灣利益的政黨碼頭吧。