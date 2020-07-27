美中關係一夕之間翻轉，被強制關門的中共休士頓領事館，總領事蔡偉還在叫囂耍無賴，就是不走，態度很巧妙驗證最近習近平所宣揚的中國外交思想，就是「大撒錢」，「耍流氓」，酒店關門我不走，就看美國如何，7月25日，美國當地警察破門而入，終於結束這場中共耍流氓鬧劇。

中國反制美國

中國隨即宣布，關閉美國在成都領事館報復，美國二話不說，立即走人，成都關門當天，還有粉紅戰狼在領事館門口放鞭炮，相較休斯頓的安靜，兩國人民素質，高下立判，被洗腦的中國人，總是把喪事辦成喜事，粉紅戰狼以為趕跑美國人，中國就天下無敵了。今天，先不論外交戰輸贏，把美中關係搞成這樣，逼近斷交，中國人真的有辦法吃草生活嗎？一旦失去中國產品大買家，中國生產只能贈送給非洲了，中國靠賣東西給美國，偷東西給自己，壯大養活中國人，如果美中真的脫鉤，這是40年來，中國最大喪事，但是，小粉紅高興歌頌習近平偉大，卻不知道沒飯吃的日子，已經悄悄來到，普丁已經幸災樂禍，要看中國經濟生活倒退20年。

領事館是大使館的分支，專門辦理人民往來簽證，休士頓被下令關門，中國已經意識到危機逼近，立即下令潛伏在美國紅色特務學生或商人，立即離境，估計就有三萬人接到離境通知，可見潛伏在美國南方的特務很多，這也是美國40年來，對紅色特務進行抓捕的最大行動。

7月25日，接受舊金山領事館保護的解放軍唐娟，自行出門，接受美國FBI的逮捕，以免連累舊金山領事館被關閉，很顯然，唐娟絕非唯一的潛伏共諜，從FBI在網路上徵才，擴大招募精通中文的探員，可以想見，針對中國特務的抓捕行動，將會變成聯調局的重點工作。

1949年，毛澤東關門打狗，消滅境內親國民黨的所謂右派，這是所有國家堅定立場，健全體質的開始，美國在戰後有過一次「麥卡錫主義」行動，現在已經隔了七十年，而共產黨對美國的滲透，已經超乎想像，美國如此大動作，作為曾經是反共前線的台灣，是否受到啟示呢？

中共對台灣滲透更厲害

只要台灣有類似國民黨，或柯P這種政客，把共產黨當作親友對待，那麼共產黨就可以找到滲透的空間，如果和美國相比，台灣被滲透的情況，肯定比美國嚴重，從軍隊到國會、地方議會、大學、宮廟系統、媒體網路報紙、電視，尤其是台商企業，只要是在開放以來，與中共各種單位搞交流的，無一不是遭受滲透的對象，更糟糕的是，台灣政府經常後知後覺，其中以羅賢哲事件最經典。

2003年，羅賢哲被派駐泰國大使館擔任軍事協調任務，簡單說就是武官，當年，羅賢哲是上校，因為喜好美色，在泰國期間被紅色特務盯上，所有與泰國妓女的色情照片，全部被中共特務拿在手上，藉此威脅羅賢哲配合中共，中共為了讓羅賢哲快速升遷，還餵食無關痛癢的情報給羅賢哲，向台灣陸軍邀功，2008年，羅賢哲立即被提拔為陸軍參謀部副部長，兼任資通處處長，官拜少將，但是，台灣方面渾然不覺，羅賢哲被中共吸收的情報，是來自美國駐泰國的中情局，2011年，羅賢哲到美國開會，遭受美國FBI約談，約談後，羅賢哲回台灣卻向陸軍謊報說，「在美國遭到黑道綁架」，其實，台灣的國安單位已經接到美方通知，羅賢哲立即被逮捕，根據後來的調查報告，羅賢哲被捕時，從家中電腦搜出很多國防部機敏情報，羅賢哲被吸收這七年來，一共五次交付情報給中共，每次拿到20萬元酬勞，其中包括全台光纖網路線路資料（詳見，曾韋禎所寫《全面滲透》）。

從紅色滲透學到教訓的蔣經國，最經典的話是「不談判、不妥協、不投降」被稱為三不政策，因為，你和中共沒的談，中共要的是台灣人立命的土地，其他全部是假話謊言。

美國歷經40年，就像寓言故事裡面，那位搶救一條受傷蛇的老婦人，下場是被恢復健康的蛇吃掉了，美國人的善良，拯救了邪惡的蛇，幫中共恢復健康，引導中共進入國際賺大錢，中共卻想要吃了美國，現在美國才知道自己錯了，開始大掃除，已經被紅色蛀蟲纏身的台灣，難道還要猶豫不決嗎？小英總統，醒一醒，大掃除的時間到了。