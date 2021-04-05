「小吃」已不全然是快速溫飽、方便取得的飲食，而是能夠承載當地文化，並且作為地區的指標性象徵。近年來，傳統小吃跨入創意料理的範疇，將食材加以轉化，讓端上桌的料理成為風土說書人，也掀起品味模式的革命。

「癮食聖堂」將老舊教堂重新翻修，賦予餐廳空間新穎的神聖意象，融合地區的移民文化，將滇緬泰小吃特色與西式料理手法結合，從建築到料理，無一不與當地緊密連結，掀起復古與新潮的交融。「囍翻台式小酒館」囊括眾所皆知的台灣小吃，主打最接地氣的滋味，透過創意打造更加精緻化的料理，成功攻占饕客的心，同時在年代金曲輪播的陪襯下，品嚐美食也沉浸回憶。

癮食聖堂 舊教堂新風貌 傳統小吃潮風味

走入「癮食聖堂」，陽光從十字架天窗灑落，讓空間洋溢著溫暖與祝福，吧檯後方以銀管加上金色線條打造的管風琴牆面，使整體視覺更顯神聖動人。這裡曾是瀕臨廢棄的中壢教會忠貞集會所，在忠貞新村文化園區團隊的規劃後，全面整修活化，不僅成為打卡拍照的夢幻聖地，更是集結滇、緬、泰式小吃的美食舞台。

忠貞新村是泰緬孤軍撤退來台的安置居所，許多移民在此落地生根，也帶入雲南米干、回族薄餅、各式香料等異國家鄉味。忠貞新村文化園區營運經理楊枕清表示，美輪美奐的空間雖然是讓人想親近的第一步，但當地獨特的「異域」文化才是癮食聖堂最想傳達的故事。因此，透過將異域小吃西式化的方式，不僅強化在地認同，也打造觀光特色，成為串聯美食與在地的最佳媒介。

異域料理西式化 翻轉風土意象

癮食聖堂將滇緬泰美食的特色小吃米干，以焗烤方式創新呈現，米干較千層麵來得軟嫩，紹子醬拌入麵體牢牢地鎖住香氣，再加上大量起士的牽絲口感，整體豐富有層次，成就全新概念的「焗烤千層米干」。此外，雲南地區會在料理加入蟲蛹，不過台灣並無這樣的飲食習慣，為了完整呈現雲南料理的樣貌，店家以形取意，用南瓜取代蟲蛹，更提升餐點的香甜滋味。

「泰式冬蔭功義大利麵」讓泰式冬蔭功湯與西式義大利麵碰撞出另類火花，麵條浸滿獨具風味的南洋香料，酸辣度因應在地口味進行調整，讓料理更加溫順好入口。而店家使用龍岡清真寺製作的「回族手桿薄餅」，類似薄餅皮披薩，搭配泰式打拋豬肉醬，讓不同國度的特色小吃，有了新穎的品味方式。



將滇緬泰小吃以西式手法呈現，讓更多人能親近享用，也可瞭解故事淵源。圖／Ray 張晋瑞

地方媽媽好手藝 懷抱異國鄉愁

除了翻轉滇緬泰美食的既有印象，想品嚐正統的風土料理，就不能錯過癮食聖堂的小食。與來自滇緬泰地區的地方媽媽合作，重新復刻異國小吃的道地風味，像是草菓炸小肉、泰式銅錢蝦餅、轟炸金三角、金磚炸豌豆粉，香氣鮮明又適合分食，再來杯甘甜的「醉雲南私釀白酒水」，雲南酒釀加上些許伏特加，頓時於眼前勾勒出異域風情。



滇緬泰小吃佐一口店家自釀白酒水，讓鄉愁化成美食最好的調味。圖／Ray 張晋瑞

如果想嘗試非酒精飲品，餐廳提供緬甸咖啡系列、緬甸果敢茶系列，讓饕客能用味覺先一步探索緬甸。兩種飲品的香氣順口回甘，於舌尖綻放清澈明亮的滋味，也適合搭配高顏值甜點「教堂布丁」，不僅襯托焦糖甜美，更將布丁馥郁綿密的絲滑口感，在口腔中無盡延展，讓人回想起它的滋味，都會於嘴角綻放微笑。



焦糖風味布丁以糖絲繞成金黃透亮的蓋子，帶有香甜味道與絲滑口感。圖／Ray 張晋瑞

囍翻台式小酒館 不台不夠味 品味空間懷舊共鳴

aMEI張惠妹剛出道時的青澀嗓音、伍佰與China Blue的搖滾樂曲，1990至2000年的經典老歌不斷流淌，周圍擺設著明星卡帶與CD，而牆上電視也放映著那個年代如日中天的港片，一切就像是時光倒流。「囍翻台式小酒館」的兩位老闆Kid與Jero也樂於陪著大家一起懷舊，為那些擁有共同回憶的朋友，打造一處可以沉浸在過去的飲食空間。

除了運用聽覺、視覺，喚醒懷舊感官，一進門映入眼簾的是「ㄇ」字型吧檯，希望能與更多客人近距離的交流，而特別規劃設計的一隅，還能看到店家訂製的黑白切冷藏櫃，讓人會心一笑，也感受到店家想要傳遞款待台式美味的熱情心意。

台式新演繹 經典小吃增添獨特

囍翻台式小酒館把台式小吃搬進質感餐廳，從餐點名稱還能看出Kid與Jero的玩心，像是「吃老闆豆腐」、「硬腸弄軟腸」、「黑白切拼盤」，乍看令人一頭霧水，但詢問之後便會發現驚喜，原來菜單上所有品項，都是你我日常生活再熟悉不過的台味小吃，進而誘發想一嚐究竟的心情。



黑白切冷凍櫃展現懷舊氛圍。圖／Ray 張晋瑞

靈感來自臭豆腐的「吃老闆豆腐」，油炸豆腐搭配台式泡菜，佐以辣椒、蒜頭、香菜等調味料的泰式酸辣醬為味覺亮點，口感外酥內軟，爽脆不油膩。「硬腸弄軟腸」則是改良版大腸包小腸，先酥炸、後切片，再淋上店家獨門的九層塔蒜蓉醬，鹹香滋味依附在脆皮表面，讓經典滋味更進化。集結豆干、海帶、滷蛋、肝連、豬皮的「黑白切拼盤」，利用白滷手法保留食材的清甜原味，同樣搭配九層塔蒜蓉醬一起品嚐，風味獨特不死鹹，更是店內佐酒的人氣品項。



台灣各地風味醬汁，為新潮空間帶入懷舊氛圍。圖／Ray 張晋瑞

味蕾停靠站 各地醬料集結佐餐

「暖心藥燉排骨」選用豬肋排燉至軟爛，湯頭散發清香，口感溫潤滑順，讓人身心感受一陣又一陣暖意。想要飽足的傳統主食，「阿嬤的意麵」必須吃上一碗，Q彈有嚼勁的意麵，放著半熟蛋、豬油、油蔥，繞上幾圈紅通通的辣椒醬，再徹底拌勻，大口吸吮麵條，口腔盈滿多重醬料的華美滋味。



「阿嬤的意麵」拌出傳統好滋味，更是富有飽足感。圖／Ray 張晋瑞

將小吃做創意改良還不夠，囍翻台式小酒館蒐羅台灣各地的瓶裝辣椒醬，包括屏東金松辣椒醬、北港花生辣醬、台中東泉辣椒醬、西螺瑞春辣椒醬，讓來這裡用餐的遊子能夠一解鄉愁。「滷味牛拼盤」最適合蘸著辣椒醬入口，不僅濃香四溢，深植於記憶裡的家鄉味因而被喚醒，讓人不斷回訪，成為停泊思鄉心靈的港灣。



「黑白切拼盤」蘸上店家特製醬汁，更是佐酒必點品項。圖／Ray 張晋瑞



來到囍翻台式小酒館，就是要點滿一桌創新小吃。圖／Ray 張晋瑞

※本文轉載自 《桃園誌》No：69