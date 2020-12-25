作者指出，王毅最近的宣告，「要求美國不要企圖想改變中國」，意思就是，中共這種反民主、反自由、反人權的建國基本套路，會一直跟著共產主義，走到黑，走進墳墓。圖為2018年12月1日，G20峰會上中美代表進行晚宴會談，左1：習近平，左2：王毅。擷自維基百科，公有領域

建立在謊言上的宣示，最終只是一場泡沫。

中共把併吞台灣視為中國復興最後的拼圖，於是，武統不可，文統不行，現在又想出修改憲法的「智統」，打算推出「國家統一法」，總之，換湯不換藥，站著喊口號腰不酸，文攻武嚇還是老套。

中台不同文更不同種

中共的文攻姿態，最喜歡說的就是中台「同文同種」，這句話就是謊言，因為基因科學已經證明超過80% 台灣人屬於南島血統，與中國漢族為主的基因，差異甚大；其次，漢文簡體字和漢文繁體字，或許同源，長像卻不盡相同；再來，口語在中國南北東西方，差異更大，北方人聽不懂四川話，就好像台灣人聽不懂上海話，中國方言不下百種，無法強說是同文，既然如此，這些謊言也就不攻自破。

但是，阻礙中國吞台最大障礙，不是語言和種族而已，文化生活價值，才是最根本原因。中台交流三十年下來，並沒有互相理解，反而相互排斥，這種情況和東西德交流下場一樣，東西德的統一之前，相互交流，還是絕對平等開放方式，後來，反對統一還是高於支持統一，而中台交流根本不對等，只准中共文宣對台灣洗腦，卻不准台灣文宣對中國人洗腦，台灣人在中國生活戰戰兢兢，不小心說錯話，會「被失蹤」，在微博上鋪文，不小心跨過紅線，就是監牢等候，這種差異根本原因是，中共把交流視為入侵滲透台灣和洗腦任務，只准中共的宣傳進入台灣，禁止台灣的宣傳進入中國，於是，三十年下來，民主自由人權價值，在中國無法普及，甚至飽受打壓，但是，中共卻用虛假的宣傳，企圖改變台灣，在不對等交流之下，台灣人只有更加疏遠中國，以免受害。

前幾天，浙江金華市有這樣的報導，一個大賣場的兒童遊戲場上，一名幼稚園的中國男童毆打一名混血女童，並且口中飆罵，「這裡是中國地盤，要混血女童滾出去」，混血女童母親出面制止，但是，男童的雙親當場卻說，「小孩打架小事情而已」。

重點不在於兒童打架，而在於如此年幼的小孩，在中共戰狼紅衛兵義和團教育之下，已經變成小戰狼，仇視外國人，甚至鄙視外國人，這是目前中國境內的社會普遍氛圍，說實在，太可怕了，讓義和團精神擴展下去，而且深入最年幼的這一代，我們可以預見，百年前外國人圍攻中國的悲劇，又會發生，如今，武漢瘟疫造成世界動亂，中共戰狼外交處處碰壁，已經預告中國悲劇即將來臨，所以，台灣阻擋紅色文宣兒童書進入市場，做法絕對正確。

中共仇外大爆發時代

過去，鄧江兩人執政，處於韜光養晦，至少還可以隱藏仇外情緒，但是，習近平一上台，中國社會整個仇外情結大爆發，一下子反日，一下子排韓，接著是反印、反澳洲、反美國，這裡面有一部分是因為中共的自大又自卑的不正常心態，另一個主要因素是中共政府鞏固政權有意為之，從小學教育開始，就灌輸反西方的價值，如同王毅最近的宣告，「要求美國不要企圖想改變中國」，意思就是，中共這種反民主、反自由、反人權的建國基本套路，會一直跟著共產主義，走到黑，走進墳墓。

台灣的紅色媒體說，中台關係比台美關係更重要，這一點我也同意，能夠化敵為友，這是人民所願，沒有一個台灣人不喜歡過平安的日子，問題是，把台灣搞到生活緊張，擔心戰爭突然來臨的始作俑者，不就是中共嗎？紅色名嘴喜歡說，「台灣逼著中共動武」，這種說法顛倒是非，功夫一流，正確的說法是，「中共不斷武嚇，逼到台灣不得不買武器對抗」。

台灣早已放棄以武力併吞中國，甚至不反對中共在國際上地位，但是，中共卻不給台灣2300萬人一條生路，是誰逼誰動武，流氓霸凌弱者，最常用的說詞就是，他逼到我動手的。

完整的中國可以不包括台灣，簡單修憲就可以完成，中共可以降低用在攻打台灣的軍備預算，把這些錢讓中國14億人過好日子，無須搞戰狼外交，弄到自己人冬天受凍，停電，甚至停止暖氣供應，強者放下武器更容易，這才是善莫大焉。



作者指出，習近平一上台，中國社會整個仇外情結大爆發。圖／擷自中國人民網