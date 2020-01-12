這次選舉台灣沒有贏，只是在美國為首的五眼聯盟協助下，僥倖還沒死，還能苟活四年。圖／蔡英文競選辧公室提供

2020參選政黨合計有國民黨、民進黨、親民黨、時代力量、民眾黨、國會政黨聯盟、綠黨、新黨、宗教聯盟、台灣基進、勞動黨、台聯、台灣維新、台澎黨、統促黨、喜樂島聯盟、合一行動聯盟、一邊一國、安定力量，共19個。

其中台派政黨有民進黨、時代力量、綠黨、台灣基金、台聯、台灣維新、台澎黨、喜樂島聯盟、一邊一國，合計9個。

獨派政黨有台灣基金、台聯、台灣維新、台澎黨、喜樂島聯盟、一邊一國，合計6個。

2020選舉，獨派政黨全軍覆沒，沒有任何一個政黨超過5%，正式取得不分區立委席次成為國會政團。

根據政大從1994年至2014年的研究，傾向獨立的民眾在一成至兩成之間遊移，直到2014年達到高峰，民眾支持台獨比例達23.8%，寫下新高紀錄。

而台灣民意基金會於2019年3月19日的正式民調數據顯示：針對政治認同，台灣民意基金會發現，75.2%受訪者自認為自己是台灣人，38.3%傾向獨立，但支持台獨民眾從2016 年的51.2%一路下滑到2018 年3 月的38.3%，約少了200萬人。

台灣當前民族認同的狀態為何？台灣民意基金會延續1991 年台大胡佛教授所領導的「二屆國大代表研究」的傳統，問：「在台灣，有人自認為自己是中國人，也有人自認為是台灣人，請問您認為自己是台灣人還是中國人，或是您有其他的想法？」結果顯示，75.2%自認為自己是台灣人，9.7%自認為自己是中國人，10.4%自認為自己既是台灣人也是中國人，4.8%沒意見、不知道和拒答。

從以上的數字，身為主張「台灣必須成為台灣人的台灣」的台灣主體派台灣人，我們必須深切的檢討，2014年顯示有23.8%的獨派台灣人，而獨派各黨頭人自認獨領風騷，不與同志團結合作，導致在台灣面臨存亡危急，還得西方勢力介入聯手協防台灣之際，還不懂得團結力量，一起捍衛台灣，導致選舉結果全軍覆沒。獨派有必要立即召開跨政黨平台會議，正式討論未來如何整合為單一政黨，團結分工，深入基層，建立全國性組織，來實踐我們推動建國的理想。

而2016年至2018年，蔡英文執政短短2年間，讓台灣獨立的支持者，急速驟減了200萬人。

打壓台獨聲浪 壯大紅統陣營

2018年的九合一大選，民進黨主張維持現狀，也就是主張台灣隸屬於舊中國流亡政權台灣自由地區，未來變更國體要經由全民意志來決定的華殖深化路線，甚而杯葛民間推動台灣東奧正名，打壓台獨聲浪，導致獨派支持者與國民黨化的民進黨漸行漸遠，削弱了台灣邁向獨立建國的力量，進而壯大了以國民黨為首的紅統陣營。

2020大選，若非爆發香港反送中事件，以及美國強勢介入，發動對中制裁，並協助民進黨政府對國共作戰，2020葬送台灣先人在台灣建立的萬年基業，可說幾乎已成定局。這是蔡英文乃至整個民進黨權力核心，必須深刻反省檢討、痛徹改進的地方。

這次選舉台灣沒有贏，只是在美國為首的五眼聯盟協助下，僥倖還沒死，還能苟活四年。

接下來四年，倘若民進黨還不知檢討，不懂得要積極整頓中國勢力掌控的媒體，不懂得推動解殖教育改革，還在打壓台獨民意，而台獨陣營仍是各自為政，毫無團結合作的大我胸襟。下一次的台灣存亡保衛戰，台灣不見得還會有苟活的機會。