拜登政府表示將致力於使用一切可以使用的工具來處理中國一系列繼續傷害美國勞動者和工商界的不公平的貿易做法。示意圖／聯合國貿發會網站、Pixabay，民報合成

美國貿易代表辦公室表示，拜登政府將使用「一切可以使用的工具」打擊中國不公平的貿易行為，並提出將重點解決北京在新疆強迫勞動的行為。

拜登政府在發布的首個貿易議程中寫道：「拜登行政當局認識到，中國脅迫性和不公平的貿易做法傷害美國勞動者，威脅我們的技術優勢，削弱我們的供應鏈韌性並破壞我們的國家利益。應對中國挑戰將要求有一個全面性的戰略和比最近零敲碎打的方法更為系統性的方法。拜登行政當局正在對美國對中國的貿易政策進行全面審議。」

報告進一步表示，「拜登政府致力於使用一切可以使用的工具來處理中國一系列繼續傷害美國勞動者和工商界的不公平的貿易做法」，包括知識產權盜竊、強制技術轉讓和工業補貼等。

在川普總統的領導下，美國對中國的貿易行為採取了更強硬的態度。雙方通過談判達成了第一階段貿易協議，要求中國在兩年內增加2000億美元對美國商品和服務的採購，並取消部分市場壁壘。

然而，自一年前簽署該協議以來，中國已經落後於承諾的採購目標，部分原因是新冠疫情影響了經濟。拜登政府需要決定，是否保留對中國約3700億美元商品加徵的關稅，以施壓北京遵守協議條款。

布魯金斯學會中國中心研究員杜大偉（David Dollar）認為，關稅並未能解決美中之間的貿易失衡問題，拜登政府應該專注於施壓中國進行結構性改革。

他告訴美國之音：「希望拜登政府能通過談判達成第二階段的協議，讓中國開放更多的行業，加強知識產權保護，以換取取消對中國進口加徵的關稅。」

夏威夷東西中心資深研究員饒義（Denny Roy）則告訴美國之音，他質疑拜登政府能夠找到關稅以外對中國施壓的工具。

他告訴美國之音：「他們的語氣可能會軟化，強調願意與中國合作，同時堅持公平，而不是以貿易戰的方式說話。 然而，他們所面臨的挑戰將是找到一種促使中國政府願意進行結構性改革的替代方法，同時不會給美國經濟造成重大困難。」

關注新疆強迫勞動

報告還特別提到了中國政府在新疆針對維吾爾人和其他宗教與民族少數群體的廣泛存在的強迫勞動項目，並表示將把處理這一問題作為拜登行政當局的一個重點事項。

報告寫道：「美國人和世界各地的消費者都不希望商店貨架上出現強迫勞動製造的產品，工人不應該因為與一個國家支持的系統性壓迫政權競爭而處於不利地位。」

美國貿易代表辦公室發布的這份報告是應國會的要求，後者要求總統每年發布貿易議程，詳細闡述其貿易政策。

在上週的確認聽證會上，拜登提名的美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，她將探索「一切可能的選擇」，以解決美國對中國知識產權盜竊和缺乏市場准入的長期擔憂。

戴琪還表示，美國要有一個戰略性和連貫性的計劃來應對中國，幫助美國公司與「國家指令型經濟」模式開展競爭。預計參議院下週將就戴琪的提名進行確認。

除了應對中國的挑戰，拜登政府在上述報告中指出，對抗新冠流行和確保經濟復甦是政府的優先事項，將通過加大國內投資和加強製造業供應鏈以確保國家對未來的公共衛生危機有更好的準備。

報告還表示，拜登政府將與盟友密切合作，以恢復華盛頓在解決勞工問題、氣候變化和不公平貿易行為的全球領導地位。



拜登提名的美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。圖／擷自美中貿易全國委員會網站