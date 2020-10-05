美國總統川普的醫生團隊主治醫師肖恩·康利（Sean Conley）告訴記者川普總統的情況非常好。圖／擷自BBC網站

美國總統川普的醫生團隊10月4日透露，總統經歷了「兩次短暫的血氧飽和度下降 」的症狀。儘管如此，主治醫師肖恩·康利（Sean Conley）告訴記者：「事實上，他的情況非常好。 」

在周日的新聞發布會上，康利領導的團隊展現比前一天更高的透明度。這個團隊在星期六的白宮記者見面會上回答了許多問題，但似乎也引發了同樣多的疑問。

記者問康利，為何此前對 川普週五在白宮是否需要補氧的問題避而不談。（川普此前進行了將近一小時的補氧。）康利回答說，他是在試圖「反映團隊的樂觀態度 」。

康利是一名骨科醫生，也是美國海軍的一名指揮官。他解釋說，他「不想提供任何可能引導病情走向另一個方向的信息；在此過程中，我們被解讀為試圖隱瞞一些事情，但實情並不一定是那樣。」

醫療小組週日在沃爾特·里德國家軍事醫療中心門前舉行了10分鐘的簡報會，他們解釋說，總統現在正在服用地塞米松（一種類固醇，通常不在輕度或中度新冠病例中使用），同時服用瑞德西韋——一種抗病毒藥物，療程5天。

陸軍上校、肺科醫生肖恩·杜利（Sean Dooley）表示，川普總統的生命體徵在星期天上午處於穩定，他可以四處走動，沒有出現呼吸急促或其他呼吸系統症狀。

約翰·霍普金斯大學醫學院肺部和危重病護理醫學的專家布萊恩·加里波第（Brian Gribaldi）醫生說：「如果他繼續保持像今天這樣的狀態和感覺，我們的希望是最早在明天計劃（讓他）出院，到白宮繼續他的療程。」

康利說，川普上週五發高燒，並在短暫的時間內需要補充氧氣，這促使他從白宮轉移到醫院。

川普週六晚在推特上發布了一段影音，說自己情況不錯，希望很快回來，也承認未來幾天將是「真正的考驗」。

川普的競選班子星期五暫停了此前宣布的所有涉及總統本人參加的競選活動。彭斯將於本週出席競選活動，並於週三晚上與民主黨副總統候選人、美國加州國會參議員卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris）進行辯論。

週日距離11月總統大選只剩30天。川普的對手、前副總統拜登上星期五說，他正在「為美國第一夫人和總統的健康和安全祈禱 」。

拜登同時表示，總統的陽性檢測結果「讓我們所有人警醒，必須認真對待這種病毒。」

川普和拜登上週二晚在俄亥俄州克利夫蘭的辯論台上相距約4米。美國疾病控制和預防中心（CDC）建議為安全應保持至少兩米的社交距離。

拜登的競選團隊說，拜登週五的新冠病毒檢測結果呈陰性。

上星期五，拜登在密歇根州大急流城戴著口罩發表講話，再次呼籲制定全國性的口罩強制令，聲稱口罩可以在100天內挽救10萬人的生命

根據約翰·霍普金斯大學的數據，新型冠狀病毒已經在美國造成近21萬人死亡，全國約740萬人受到感染。