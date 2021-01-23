高雄市議員黃捷面臨被罷免危機，民進黨強勢派認為，必須出手反制藍營這種失去理性的罷免行動，以免民主混亂，但是，另一種聲音認為無需干預人民的權利，兩者皆對。圖／擷自黃捷臉書

用你的民主，毀掉你的民主，以子之矛，攻子之盾，是老共最擅長的兵法。

所以，要摧毀美國，先摧毀美國的民主制度，同樣的，要摧毀台灣，先摧毀台灣正在起步的民主。

美國大選的公平性，在這次中共和科技巨頭聯手干預下，完全被摧毀，1.3億登記人，卻開出1.5億選票，錯誤百出，結果弄出一位被懷疑竊取大位的拜登上台，至少有一半的美國人不服氣，這是美國民主的隱憂。眼下，國民黨找到憲法的缺口，也正在學習中共的破口策略，以罷免權搞亂整個社會，如果國民黨可以因此奪權成功，那才是台灣悲哀。

罷免權學習西方民主

本來，罷免權是公民社會預防菁英政客濫用權力的手段，現在卻被國民黨濫用。

依選罷法規定，罷免門檻是4分之1，所以被稱為25%民主，發動罷免者，針對某位政客的仇恨，只要能找到，或誘惑到不滿意的25%選民，就可以罷免過關，憲法設計，表面上看起來門檻很高，但是，刻意實施，也會成功。

國民黨加上激進韓粉對老韓被罷免，一直懷恨於心，客觀來論，老韓當選高雄市長後不務正業，跑去選總統，這是對選民付託的背叛，因此遭到罷免，老韓被罷免，不要說活該，理由確實具有正當性，但是，無理性韓粉被情緒沖昏頭，開始展開報復，罷韓與罷免王浩宇，兩者相比，不可同日而語，但是，韓粉情緒只是為了宣洩，根本不在乎散播仇恨政治，不利於台灣社會融合。沒料到，國民黨也跟著韓粉瘋狂起舞，到處推動罷免行動，如今，民進黨如何應付，也陷入兩難。

民進黨強勢派認為，必須出手反制藍營這種失去理性的罷免行動，以免民主混亂，但是，另一種聲音認為無需干預人民的權利，兩者皆對。

其實，憲法中有關罷免權的設置，最早要提到希臘雅典社會的民主制度。2000多年前，雅典行政官梭倫，為雅典民主開創典範，賦予每位公民可以透過選票，選出菁英管理自己，但是又擔心菁英權力無限擴大，變成獨裁，所以才設置規範，其中影響最深遠的規範，就是「罷免」，雅典「克利斯提尼」時代，進一步強化公民對抗菁英的力量，修正過去的「侮慢法」，新型態罷免菁英的辦法，稱為「陶片放逐法」，用來限制有權勢的人主宰政治。

根據這項法律，每一年的群眾聚會中，公民可以投票決定，要放逐某一位政治領導人，只要有6000票出席，過半同意放逐，那麼每位出席者，把想放逐的人名寫在陶片上，被寫出名字最多的人，就會被放逐離開雅典十年，西元前476年，在薩拉米斯戰爭中，打敗波斯王，擔任行政官的米斯托克利，被人懷疑權力過大，容易獨裁，所以也被放逐，而開創雅典民主制度的梭倫，因為自己制定很多法律，擔心自己玩法，所以自己放逐了自己。

國民黨把罷免當作鬥爭

雅典是西方國家最早成文的憲法，後來的國家也制定憲法，規範人民權利，也規範政府權力，以避免「國家巨靈」利用國家暴力傷害人民，這些規範中最重要就是如何處理「政客違背職務」，例如米斯托克利被放逐，理由是違背職務，因為他認為斯巴達是國家敵人，不是波斯人，違背當時雅典人把斯巴達視為朋友的律法，以此類比，老韓被罷免理由，當然是違背承諾和職務，這和王浩宇明顯有別。王浩宇不是違背職務，而是做了超過職務規定太多的工作，他不應該把自己搞成不分區，卻只領中壢議員薪資。

罷免王浩宇之後，韓粉聲勢大振，現在又搞出罷免黃捷案，罷免理由更離譜，居然是質詢老韓太用力，老韓當選高雄市長之後，國民黨議員不只是質詢放水，違背職務，而且還在議會上替市長唱頌歌，100%違背職務，真正必須被罷免的，是當時這些國民黨護航韓市長的議員，而不是執行職務的黃捷議員才對。

老韓當市長，很短時間庶民身分被拆穿，而且被識破對公務不用心，很明顯鬼混，議員既然代表人民執行職務，因為領了人民薪資，而同樣領薪資的市長，面對質詢，只能以「發大財」三字塘塞，無法給個清楚答案，市長薪資這樣好拿，議員面對此景，只好翻白眼以待，坦白說，「剛剛好而已」。

國民黨和韓粉聯手，居然以翻白眼為罷免理由，荒唐絕倫，用民主制度中的罷免權毀壞民主，傳播仇恨，要讓罷免遍地開發，其實，民進黨無需跟著學壞，訴諸理性，才是制止這種瘋狂行為的王道。



作者指出，國民黨和韓粉聯手，居然以黃捷翻白眼為罷免理由，荒唐絕倫，用民主制度中的罷免權毀壞民主。圖／擷自wecare高雄、黃捷臉書，民報合成