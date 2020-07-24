太極門冤案發生於1996年12月19日，2007年7月13日最高法院三審確定判決「無罪、無稅」，結果卻是民國80年、82〜85年（無稅），民國81年（有稅），真是讓人百思不解。圖／擷自法稅改革聯盟臉書直播影片

立法院7月22日通過「國民法官法」。司法院長許宗力表示，國民法官制度是司法改革的重大里程碑，可讓裁判結果更接地氣。「法官協會」發表聲明，指此法案為司法社會化工程的重要基石，也欣見為刑事審判制度帶來新風貌。依其條文規定，選任程序自公布日施行；犯十年以上有期徒刑之罪者從2026年起施行；其餘大部分條文自2023年起施行。

此項司法新制未採行「陪審制」或「參審、陪審並行制」，失去司法改革的真正意義，執政者意圖謀取提升人民對司法信賴之政績，恐怕緩不濟急，因為司法制度的問題太多了。

由追溯中國法制史發現，現行刑事訴訟法、行政訴訟法、行政執行法都是國民政府訓政時期留下的產物。其中行政訴訟法（1932年）、行政執行法（1932年）、刑事訴訟法（1935年），經過60多年之後，才進行大翻修，而修正時的立法精神與目的跟不上人權時代潮流，例如行政訴訟的「再審制度」，行政執行的「聲明異議制度」等欠缺保障人權概念，以致於蒙冤24年的太極門案，仍然申訴無門，無法找回公義。

事實上，太極門冤案發生於1996年12月19日，宗教掃黑時遭到無端打壓，2007年7月13日最高法院三審確定判決「無罪、無稅」，2019年底國稅局重新核定民國80年、82〜85年的綜合所得稅「歸零」（沒有稅的問題），獨剩下民國81年的綜合所得稅，目前正由法務部行政執行署強制執行中。為何行政沒有「一致性」，民國80年、82〜85年（無稅），民國81年（有稅），真是讓人百思不解。

近十幾天來，太極們冤案受害人到法務部行政執行署及財政部進行申訴陳情，卻得不到回應，讓人民體認到行政官員的傲慢與專橫。這是法治國的政府官員們為民服務的態度嗎？為何需等到8月1日新的監察院、國家人權委員會開始運作後，冤案才有可能得到平反。酷夏「洗冤」伸張公義的活動，受害人必定會堅持下去。