台灣最近因為疫情從5月初開始就急速擴散，雖然改為三級防疫，疫情沒有完全失控，但也沒有很明顯的壓下來。很多人都很擔心。

另外一點讓許多人感到坐立難安的是疫苗的情況。蔡英文和陳時中都説到8月才能拿到一千萬劑的疫苗。

這樣不會太慢嗎？

有些人建議台灣應以晶片換疫苗。他們並指出韓國就是以晶片換疫苗。

其實那只是一些人在「想當然而」的說法。美國只答應給韓國五十五萬劑。其他完全沒有。

台灣出產汽車晶片佔全球九成

事實上，韓國並没資格要「以晶片換疫苗」。目前全世界所需要的汽車晶片，台灣出產的佔百分之九十。韓國是零。韓國並没有能力製造汽車晶片（作者有時間會另文解釋)。世界各國有汽車製造業的，並没有人向韓國求助。最近美國有幾十名國會議員寫信給美國總統拜登，要他幫忙台灣取得疫苗。但是對韓國並没有這種動作。

世界上有資格「以晶片換疫苗」，只有台灣。

美國有人評估，如果台灣不能供應他們汽車晶片，他們的 GDP 一年將將損失1%到3%，也就是每年 GDP 會減少2千億到6千億美元。類似的影響在汽車製造大國像日本、德國、法國、英國等也是一樣，都是非常的距大。

但這只是汽車晶片。如果再加上手機、筆電、AI等等，加起來更不只兩三倍，影響更大。

不但是民主國家這樣，我三年前就指出，如果台灣的工廠停工了，中國的工廠至少會關一半。

去年中國軍機在台海附的挑釁，各國幾乎都沒有反應。今年中國軍機再來時。各國都非常緊張。各種各樣的新聞一再的報導。包括德國、英國、法國等都紛紛的把軍艦開到東南亞來。和美國及日本進行一場又一埸的聯合軍演。

意思很清楚，決不允許台灣有三長兩短。因為他們有在台灣有很多的利益。

台灣的疫情如果惡化，導致工廠停產，各個工業大國，包括中國，都會受到傷害。

那會是世界性的經濟災難。

我不相信這些工業大國會「空空的」在旁看台灣的疫情惡化。他們一定會出手幫助台灣。因為如果袖手旁觀的話，一定會影響他們自己龐大的利益。

所以，從美國以降的民主各國，一定會「以疫苗換晶片」來幫台灣。不可能拖到8月。