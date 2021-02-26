作者認為，台灣有傲人的口罩國家隊，小英政府可以複製成功經驗，打造台灣疫苗國家隊。示意圖／Pexels

日前遠見雜誌民調顯示，超過七成的台灣年輕人願意施打台灣製造的武漢肺炎疫苗，顯示台灣年輕人對自己的國家有信心，年輕人相信台灣製造，值得國人欣慰。

「給我台灣製造！」年輕人的聲音，小英總統聽到了嗎！呼籲蔡英文總統立刻籌組武漢肺炎疫苗台灣國家隊，針對武漢肺炎疫苗，特別時期要有特別辦法，整合資源，鬆綁法規，錢進來，人進來，找大開大闔之人主其事，並以謹小慎微之士輔助之，則無事不能成功。

台灣原本就有很強的藥品製造能力，因為健保長期壓低藥價，台灣可能擁有全世界學名藥最有效率的製造能力，簡單來說就是台灣製造的CP值超高，安全有保障，療效不會差！

打造台灣疫苗國家隊

台灣有傲人的口罩國家隊，現在小英政府可以複製成功經驗，打造台灣疫苗國家隊。

人類研究製造疫苗已有百年歷史，對疫苗的安全性和有效性也充分了解並掌握，疫苗的有效性和安全性是評估疫苗的兩大重點；承平時期，因為醫學倫理、智慧財產和專利權等等因素的考量，疫苗研發的相關法規非常嚴格，層層把關嚴格審查；但現在是特別時期，特別時期就需要特別作法，應以鼓勵奬勵代替監督，傾國家之力製造安全、有效又高CP值的台灣疫苗。

未來台灣疫苗不只國人可以施打，還可以外銷，台灣甚至可以發展疫苗外交，台灣製造，安全有保障。

Taiwan can help! 台灣的疫苗國家隊，未來也可以整合成為一家台灣生技公司，如同台積電現在已經是全世界的積體電路製造核心，未來台灣疫苗製造也可以成為世界品牌。

台灣通過武漢肺炎的嚴苛考驗，台灣的公共衞生和醫學是實實在在的世界第一名。現在危機就是轉機，由政府帶頭，政府主動介入、輔導和整合，甚至國家基金入股，台灣的疫苗生醫產業未來也可以是另一座護國神山。



台灣的疫苗國家隊，未來也可以整合成為一家台灣生技公司，如同台積電現在已經是全世界的積體電路製造核心，未來台灣疫苗製造也可以成為世界品牌。圖／擷自公視新聞影片​