希望學者們捫心自問：中國所毒害全世界、台灣及人類的傷害力道，何止是千倍甚至是千萬倍於這語言的虛實的「歧視」啊！不是嗎？圖／取自中國共產黨新聞網

於武漢發生的新冠狀病毒肺炎疫情爆發後，親中甚至被中國收買的世衛組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)為了幫中國除污名化，於2月11日將這「武漢肺炎」的名稱統一為「COVID-19」(新冠病毒19)，因爲台灣官方仍然用「武漢肺炎」，所以一些台灣學術界人士於前天3月20日召開了記者會，發起聯署包括政大傳播學院院長郭力昕、台大政治系教授黃長玲、體育署副署長林哲宏、作家夏曼藍波安、楊渡等...，他們反對「歧視」，並呼籲台灣民眾秉持「救無別類，應物無傷」的精神，為台灣贏得更多尊敬與善意。

為什麼真實地説出這病毒的起源地：「武漢肺炎」，而且只用地名，這算是「歧視」嗎？那麼過去侵害人類的病毒或疾病一直都加上其源頭的國名，例如有：「德國麻疹」、「日本腦炎」、「西班牙流感」、甚至歧視整個洲的「非洲豬瘟」等等，請問這些學者們：這不是「歧視」，那麼什麼才是「歧視」呢？

令人遺憾的是：中國竟然隱瞞了「武漢肺炎」一個多月，使得這病毒蔓延並且非常嚴重肆虐了幾乎整個地球，目前被染疫有192國(全球總共有195國)，染疫人數逼近34萬人，死亡人數近1萬5千人，還在陸續地增加中，搞得人人惶恐不安，除了喪失了上萬的寶貴生命外，更使全世界經濟停滯蕭條，損失總值不只超過十兆美元，還可能使經濟衰退好幾月甚至幾年，中國還企圖將這病毒的源頭誣賴給美國，也造成美國疫情相當慘重(目前染疫人數近3萬5千人，死亡人數超過450人，尚在增加中)，更激怒了美國川普總統，他甚至在記者會上公開直呼「Chinese Virus」、「中國病毒」、「中華病毒」!

戳破中國抗疫「救世主」假面具

而與中國商業旅遊密切往來的日本、韓國、伊朗及歐洲各國如義、西班牙、法、英、德等疫情都相當慘重，而是中國「一帶一路」的歐洲據點 - 義大利，其疫情最為嚴重，目前染疫人數近6萬人，死亡人數近5千5百人；但這厚顏無恥的中國政府聲稱：牠境內最近幾天的傳染是零，只有境外傳染幾十人，牠還捐贈兩千萬美元給WHO，並與WHO共同聲明：中國會傾全力支援及贈送世界各國的抗疫及其必需品，但反遭義大利前通訊部長 Maurizio Gasparri (毛里齊奧·加斯帕里)打臉，他於幾天前(3月13日)在推特中憤怒地表示:「中國沒有送我們任何東西，所有物資都是我們付錢的，中國是地球上最糟糕的一個國家，他們以不正當的競爭手段，讓其他國家陷入經濟危機」，他不只戳破了中國是世界抗疫「救世主」的形象，更指出在「武漢肺炎」疫情爆發時，中國並未道出真相，甚至不斷拖延並散布假消息。他還重砲抨擊「中國是地球的毒瘤」、「中國對地球並不是資源，而是危險」，他更呼籲歐洲國家別再被其謊言所欺騙。

而台灣及人民這麼多年來，時時處處更受到中國蠻橫無理的「毒害、文攻、武嚇」威脅！中國更依然拒絕台灣參與及獲取有關於這「中國病毒」的WHO會議與資訊；更讓我們記起當年(2003年)在SARS 無情地嚴重地侵襲台灣時，更造成了極為慘重的死亡達84人，而在SARS期間WHO所召開的會議場外，台灣記者追問著中國的代表團：「你們沒有聽到台灣兩千三百萬人民的需要嗎？」，中國的WHO代表沙祖康用不屑的口吻說：「(你們)早就給(WHO)拒絕了！」，並以傲慢無禮的口氣說：「誰理你們(台灣人) ！」。

中國置台灣於死地學者沒吭聲

看看這中國政府是如此無所不用其極地阻撓台灣參加WHO，連台灣人民健康生命的基本人權都不理，甚至在這「中國病毒」正在嚴重肆虐著全世界及台灣的期間，牠仍然三不五時地派出軍機越過台灣海峽的中線，繼續挑釁及恐嚇著台灣政府及人民，這算什麼寄希望於台灣人民呢？這簡直是吃台灣人夠夠，這更是野蠻的國家，像黑社會流氓的霸道行為！如此的中國政府，一副粗暴地要置台灣政府及人民於死地，我們要理性地請問這些學者們：你們是否應該挺身出來聯署：譴責中國政府欺壓台灣政府及人民這些殘酷霸凌的行為呢？

這放毒的中國，的確是一個沒有人性、人道而邪惡的士匪政權，這瘟疫帶給世界各國及世人如此淒慘的毒害，但事到如今，牠尚未向世界公開道個歉，反而現在卻以「救世主」的假慈悲模樣，要出來拯救世界免於這「中國病毒」的侵襲！這簡直是如中國人民大學周孝正教授所言：中國是充滿著「四荒八無」的國家！[【四荒】：荒唐、荒誕、荒蕪、荒謬；【八無】：無知、無能、無情、無義、無道、無德、無恥、無賴」。

對於中國政府的上述這些耍賴殘暴的行為，我們也要誠懇地希望這些學者們捫心自問：中國所毒害全世界、台灣及人類的傷害力道，何止是千倍甚至是千萬倍於這語言的虛實的「歧視」啊！不是嗎？

這個「中國病毒」，搞得世界天翻地覆，人仰馬翻，不只經濟全面停擺衰退，而病亡更是慘重，造成世人惶恐不安，如此沒有人性、人道及殘酷的中共政權不亡，不只是中國人民的災難，更是全世界的大災難啊！