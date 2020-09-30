衛武營國家藝術文化中心與國立傳統藝術中心臺灣音樂館，今年展開三年的「臺灣作曲家系列」館際合作，首檔推出兩位高雄人蕭泰然與陳主税兩位臺灣音樂大師的聯展與音樂會。

「蕭泰然紀念音樂會」將率先在10月2日(五)下午5點在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場演出。台灣音樂館主任翁誌聰推崇泰然作品如「出外人」、「玉山頌」、「台灣翠青」…等眾多音樂作品充滿對台灣的感情，他說：「音樂是感人的，大家來聽就能感受，攏知影」。適逢中秋連假歡迎大家到衛武營戶外廣場參加《我們的土地．高雄的歌》蕭泰然紀念音樂會。

此外，11月7日(六)於表演廳舉辦的《陳主税樂展》，翁誌聰表示，陳主稅因為較早過世至今已32年，但他與蕭泰然老師都有很深的台灣感情….

台灣音樂館位在士林，典藏台灣所有音樂家包含作品、手稿、文物、研究、推廣、音樂會…。翁誌聰是台南人，2014年1月返鄉接任國立台灣文學館館長，2015年7月返回台北轉任台灣音樂館。他歡迎大家有空去走走！

另值一提的是，翁誌聰說，明年將推出郭芝苑老師音樂並和衛武營合作，期待在相會！

※臺灣音樂館自2012年5月20日起為國立傳統藝術中心之派出單位。在原2003年成立之「民族音樂研究所」及97年4月成立之「臺灣音樂中心」基礎下擴展音樂保存與推廣範圍。設有以音樂為主題的專門資料館，資料館典藏範圍以臺灣各族群之音樂為主，亞太及世界民族音樂為輔，內涵包括：歌謠、說唱音樂、戲曲音樂、傳統器樂、舞蹈音樂、儀式宗教音樂及臺灣音樂當代創作等。 資料館對外開放時間： 每週二至週日 10:00-18:00 週一及國定假日(含連假)不對外開放