分析人士警告說，中國反復使用這種越境和軍事飛越的做法只會事與願違，加劇該地區不必要的緊張局勢。示意圖／國防部臉書

中國一架軍用運輸機28日飛近台灣空域，飛越台灣的防空識別區，但沒有越過分隔中國和台灣的所謂台灣海峽中線。分析人士警告說，中國反復使用這種越境和軍事飛越的做法只會事與願違，加劇該地區不必要的緊張局勢。

「台灣海峽中線是兩岸軍事關係的一個穩定機制，而中國方面已經單方面廢除，從而導致地區安全形勢嚴重惡化，」新加坡國立大學李光耀公共政策學院的高級訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）在回覆美國之音詢問時，做了以上表示。

非官方的海峽中線據了解是由美國將軍班傑明•戴維斯（Benjamin Davis）在1950年代劃設的，用以分隔衝突雙方。幾十年來，中國和台灣都堅持在海峽己方一側活動，成功地減少了發生意外的風險。

但中國外交部發言人汪文斌日前宣稱「不存在所謂的海峽中線」。在他做出表態之前，中國軍隊派戰鬥機和轟炸機進入台灣領空，並越過了海峽中線，以回應美國副國務卿柯拉克訪問台灣。他是數十年來訪問台北的最高層級的美國國務院官員。

上海復旦大學國際關係教授沈丁立為中國的立場進行辯護。他說，北京從未同意劃定這樣一條線，也沒有義務遵守美國劃定的界線。

沈丁立還說，北京別無選擇，只能以最近增加軍事活動來回應，這是為了表達北京對華盛頓違反了「一個中國原則」而加強與台灣半官方交流的不滿。

「大陸肯定要發出個訊息：因為你一而再、再而三違反了你的規定。我並不想跟你打仗，但是，我要告訴你，你這樣走下去，有可能壯了蔡英文的膽、有可能壯了台灣台獨分子的膽，使得他們......不知天高地厚去宣布台獨……」沈丁立對美國之音說。

沈丁立爭辯說，在這種情況下，中國將有權「開第一槍」或訴諸武力，以維護其國家利益。

中國官方媒體《環球時報》引述北京聯合大學學者朱松嶺的話說，「虛假的中線只是兩岸關係緩和而且台灣堅持一個中國原則時的一種默契。」

這表明，如果美國或台灣不尊重北京的「一個中國原則」，中國將不會遵守這條中線。「一個中國原則」認為，台灣是中國的一部分，北京的共產黨政府是中國唯一的合法政府。

美國官員一再表示，美國不承認北京版本的「一個中國原則」。

美國官方的「一個中國政策」是台灣的地位尚未確定。這一政策將分歧的最終解決留給台灣和中國人民。美國明確反對的是任何一方單方面改變現狀或訴諸非和平的解決方案。

中國現在否認海峽中線的存在，一些人認為，為了威懾，台灣應該考慮跟進，也不再承認這條中線。另一些人認為，這種對等的回應對台灣沒有好處，反而會進一步加劇緊張局勢。

新加坡國際事務研究所的高級研究員胡逸山（Oh Ei Sun）說：「這是一種邊緣政策。最終，它取決於雙方對主權的宣稱以及對不擁有這種主權的反駁的堅決程度。」

胡逸山和唐安竹都認為，中國的軍事挑釁長期以來對恐嚇台灣人民幾乎沒有什麼影響。

「台灣人民生活在中華人民共和國攻擊的陰影下有幾代人的時間了，所以解放軍空軍增加巡邏不太可能改變台灣民眾對自己的民主或對當前不贊成與威權的中國大陸實行統一的這種公眾輿論的強大支持，」唐安竹說。

面對中國的軍事挑釁，最新民意調查顯示，創紀錄的86%的台灣人認為自己是台灣人，而不是中國人。