約翰約翰S.麥凱恩號（USS John S. McCain (DDG-56)）是美國海軍阿利·伯克級驅逐艦的第五艘。圖／擷自維基百科，公有領域

美國第七艦隊星期二（10月20日）發布新聞稿說，美國第七艦隊、日本與澳大利亞星期一（19日）在南中國海第七艦隊作戰區域進行了今年的第五次三方聯合軍演。

路透社星期二報導說，這次軍演正值美國及其盟友加強呼籲，要求保持印太區域的「自由與開放」，同時外界也對中國在該地區展現出的自信獨斷越發感到擔憂之際。

美國第七艦隊在新聞稿中說，美國海軍伯克級導彈驅逐艦約翰S.麥凱恩號，日本海上自衛隊護衛艦霧雨號，以及澳大利亞皇家海軍阿倫塔號一起參加了這次演習。

美國第七艦隊說，參與國一起訓練，並進行了三方聯合演練，包括水面、水下、空中防衛演習，以及多種其他訓練項目，目的是增強盟國的聯合維護海上安全及準備能力，以對任何區域緊急情況作出回應。新聞稿說，與盟國和夥伴的專業性接觸及合作是區域穩定的基礎，為所有國家促進和平與繁榮。

美國第七艦隊表示，澳大利亞及日本與美國有長期的盟友關係，這種關係建立在共有利益、促進全球安全穩定，以及通過貿易、投資和聯繫保持經濟繁榮之上。

約翰S.麥凱恩號的指揮官伊斯特迪（Cmdr Rayn T. Easterday）說「通過與我們親密盟友在南中國海的演習，我們推動透明、法治、自由航行飛行，以及參與方為亞太地區鞏固安全繁榮的所有原則，這樣亞太地區所有國家都能蒙受其惠。」