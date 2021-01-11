2013.4.12廖文泉、朱訓智登山團11人，帶雪山詩二首，登雪山主峰，向雪山致敬。圖／曾松清攝影，呂自揚提供

聞登雪山寄詩篇，四月竟逢下雪天；

感謝高雄登山友，吟詩兩首敬雪山。—〈吟詩敬雪山〉



台灣百岳次高山，仰天巨斗在山巔

冰坎擦痕依舊在；悠悠冰河幾萬年。—〈雪山〉



穿過森林萬棵杉，冰斗如箕雪滿山；

我立谷底仰峰看，山高雪白天更藍。—〈登雪山〉



夕陽未落夜已臨，莊外寒星比燈明；

山高谷暗覺天近，揮手可兜滿袖星。—〈冬夜宿三六九山莊〉

每年冬天寒流來，海拔3400多公尺以上的著名下雪高山玉山、雪山、合歡山，都會下雪。下雪最多最久的是海拔3886公尺雪山。以前雪季玉山都封山，合歡山有橫貫公路開車可到。所以山友登山賞雪，都是到雪山。

雪山是台灣第二高山，雪山主峯下圓弧形凹谷，像大畚箕，是一萬至七萬年前的冰河滑動造成的冰斗，又叫圈谷，谷壁留有多條冰坎和擦痕。

1977年冬天12月29日，我和同事多人，跟當時山岳界四大天王之一丁同三老師，登雪山賞雪，夜宿海拔3600公尺的三六九山莊。山莊在主峯東北面，夜來得早，水冷如冰。滿天數不完的星星，看起來都特別亮。

30日大早從山莊出發，進入高挺的冷杉黑森林，地面都是雪，不厚，一人一支高雄高工板金科老師打做的冰斧，都還好走。遠遠看到主峯下，又高又大，美麗壯觀，白皚皚積滿了雪的冰斗，大家都歡聲呼喊。第一次登高山賞雪就看到雪，真是高興。人在谷底，仰看主峰，山高雪白天更藍，更是令人忘塵寰。

登雪山後一直念念不忘雪山。三十年後作了多首登雪山詩，很想重登一次雪山，卻未果，一直很希望有山友，可幫把我寫的雪山詩，帶上雪山主峯去向雪山致敬。

2013年4月6日，獲知高雄有登山團，4月9日欲登雪翠—雪山主峯和主峯東北邊台灣第一高山湖泊翠池。請認識的山友連絡，帶隊的朱訓智山友了解我的心意，認為很有意義，就很熱心雅興的將〈雪山〉和〈登雪山〉詩圖卡，以A3紙彩色列印，準備帶上雪山主峰來向雪山致敬，並拍照作紀念。



台灣第一高山湖翠池，海拔3520公尺。圖／sonia chen攝影，呂自揚提供

通常寒流來雪山下雪，最晚都只到2、3月，這時已是4月了，高雄山友11人登主峯時，竟然遇到少見的4月雪，風又大，山友們在主峯等了很久，直等到風雪變小時，才圍著主峯地標石，朗誦二首帶去的雪山詩，來向雪山致敬和拍照留念。

風雪中，山友的大小相機都掛了，幸好隊中有攝影高手曾松清山友，成功拍下山友拿詩圖卡，與主峰合照的美好相片。古人說：「最難風雨故人來」。高雄山友的帶詩登雪山，真可說是「最難風雨帶詩來」。



曾松清登上下雪的雪山主峯。圖／呂佳憲攝影，呂自揚提供

2018年1月12、13日，雪山下大雪。台北已完登百岳的登山高手，也是高山攝影高手的sonia chen小姐，說將再帶山友登雪山賞雪。

我就請sonia chen小姐如方便，也將〈冬夜宿三六九山莊詩〉詩圖卡，以A3紙彩色列印，帶上三六九山莊來與山莊合照作紀念，也是在向雪山和海拔3600公尺的三六九山莊致敬。

以百岳為友，愛好攝影的sonia chen小姐，真的很熱心雅興的也把詩圖卡帶上三六九山莊，並在莊前白愷愷的積雪中，拍下〈冬夜宿三六九山莊〉詩與山莊合影的美麗相片 。

看著三首雪山詩與雪山主峯、三六九山莊合影的相片，實在令我又歡喜又感動。

感念當年有緣與丁同三老師登雪山，夜宿三六九山莊。



〈冬夜宿三六九山莊〉詩圖與三六九山莊合照。圖／sonia chen攝影，呂自揚 提供

感謝有緣得到朱訓智登山隊和sonia chen小姐的熱心與雅興幫忙，分別在風雪中帶雪山詩上山，來向雪山致敬，並拍下這麼漂亮精彩和珍貴的攝影，為台灣高山，為台灣這塊土地，留下這麼美麗的影像。

這是我詩寫台灣15年，非常珍貴和感謝的文學情緣。

當然，也要感謝詩圖卡中，熱心提供雪山和三六九山莊夜景攝影的俞錚皞、郭榮根、鄭來榮三位山友。



圖5. 〈冬夜宿三六九山莊〉詩圖與三六九山莊合照。圖／sonia chen攝影，呂自揚 提供