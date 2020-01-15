1月5日，美國以無人機斬首伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼，震驚全球，也讓中國顫抖，因為，美國選定的攻擊時間，剛好是伊朗，中國和俄羅斯聯合軍演結束，距離美中簽署第一階段貿易協議還有10天，沒想到同樣這天，一架烏克蘭航空突然墜毀，如今真相曝光，引發伊朗另一場動亂，數萬群眾上街，要求哈米尼下台。

這一天，蘇萊曼尼正在巴格達進行另一項恐怖行動的策畫，但是，斬首行動後，伊朗的後續反應更精采，1月8日，伊朗反擊美國，針對伊拉克北部2處美軍基，埃比爾，阿薩德，先後發射15顆遠程導彈，並宣布有80名美軍在攻擊中死亡，但是，消息未獲證實，華府表示沒有造成傷亡，很巧的是，攻擊時間剛好有一班烏克蘭客機從德黑蘭起飛，沒多久在空中爆炸起火，176名旅客死亡，很多媒體猜測，該航機是否被伊朗飛彈誤擊，這個猜測從飛機殘骸上的彈孔，已獲得初步證實。

美國槓上伊朗，導因1979年，美國扶持的親美巴勒維國王被推翻，隨即發生美國大使館人質事件，後來這些人質，經歷驚險的營救過程，脫困回到美國，好萊塢曾經以「亞果出任務」片名，拍攝這個營救過程，搬上電影大銀幕，人質事件使美伊兩國終於交惡，而新的導火線，則是伊朗核武發展，無法談判解決，川普伊上台，就把歐盟加入的協定視為無用之物，但是，伊朗仍然堅持不願放棄核武，更重要的是，美國發現伊朗什葉派民兵，才是真正伊斯蘭國的背後支持者，簡單說，中東的混亂局面，來自伊朗企圖建立一個類似波斯的大帝國，而喧騰好幾年的「伊斯蘭國」恐怖組織，說穿了，只是伊朗在中東地區代理人，今天，伊拉克陷入內戰，以及敘利亞內戰，幕後完全是伊朗操弄。

去年夏天，川普總統宣稱，「伊斯蘭國已經被剿滅，並且準備從中東撤離美軍」，伊斯蘭國兩位領袖，扎卡維和巴格達迪，兩人先後被美軍斬首，但是，從搜出的文件發現，伊朗才是真正恐怖份子的幕後支持者，尤其是蘇萊曼尼，為什麼答案如此驚人？事實上，伊朗和伊拉克過去曾經反目，兩伊經過8年戰爭，現在卻成為併肩作戰的夥伴，斬首事件發生之前，伊拉克的美國大使館被攻擊，美國商人被暗殺，而且伊拉克多次下令，要求美軍撤出伊拉克國境，如此複雜的故事，必須從海珊說起。

伊拉克宗教派系根深蒂固

2003年，美國以伊拉克獨裁者海珊擁有毀滅性武器，發動戰爭，迅速推翻海珊的復興黨，海珊被審判後，接受死刑，事後證明，海珊擁有毀滅性武器是假的，真正的原因是美國不願意看到伊拉克和歐洲國家以歐元交易石油，海珊觸怒美國所保護的美元國際地位，伊拉克戰爭後，雖然美國砸下大錢，在伊拉克進行災後復建，也希望在伊拉克建立民主制度，現在看來，並沒有成功，根深蒂固的宗教派系之間衝突，變本加厲，什葉派和遜尼派互相攻擊，尤其伊朗勢力介入伊拉克，使社會對立更加嚴重，整個事情要回到歷經8年的兩伊戰爭。

1980年9月，伊朗和伊拉克兩國，因為邊界糾紛，民族仇恨，和宗教衝突爆發戰爭，1988年，經過聯合國598號決議文，雙方同意停戰，兩伊戰爭之後，有數十萬的伊拉克什葉派民兵，擔心被遜尼派報復，因此進入伊朗境內，接受庇護，到了2003年，海珊的復興黨垮台之後，這些流亡伊朗的伊拉克什葉派信徒，終於回到伊拉克，並且取得政治權力，變成伊朗在伊拉克的政治代理人，也使伊朗的權力很快滲透進入伊拉克，左右伊拉克的政局。

美軍第4步兵師的西奇上校說，「美國抵達伊拉克之前，伊拉克的穆斯林長老毛拉，已經聽命伊朗，在巴格達進行顛覆工作」，西奇上校就是後來逮捕海珊的人。「詳見，麥克維斯所寫，恐怖的總和」

一名美國中情局官員說，伊朗負責顛覆巴格達的領導人，就是蘇萊曼尼，蘇萊曼尼是革命衛隊「聖城軍」指揮官，中情局給他的評價說，「蘇萊曼尼是中東地區實力最強大的特工」，美國在伊拉克遭到的攻擊，背後的真正影武者，就是伊朗革命衛隊，這支隊伍直接隸屬伊朗精神領袖哈米尼教長。

曾經擔任美軍駐伊拉克最高指揮官，大衛裵卓斯將軍說，這位「特工王」相當邪惡，裵卓斯說，「美國在伊拉克的戰爭，遭遇的對手，背後其實是由伊朗主導，伊朗希望利用伊拉克戰場，拖住美國的注意力，以便可以開發核武，而中國也是暗中協助者」，而且，伊朗開發核武的最大支持，也來自中國，這也可以解釋，華為公主孟晚舟和伊朗進行違法交易後，過境時被加拿大警方逮捕，目前正在進行引渡官司，從已經公開的文件證明，中共透過華為公司，暗中販賣有關核武製造零件和高端電腦給伊朗。

根據統計，伊朗遭受經濟制裁後，唯一敢和伊朗進行經濟貿易的國家，就是中國，中國和伊朗貿易數字佔了35%，相當於伊朗3分之1貨品必須靠中國輸入，而中國則從伊朗購買原油，並且避過美金，雙方以人民幣交易，擔任這項交易的平台就是「崑崙銀行」，崑崙銀行前身是新疆克拉瑪依城市商業銀行，2009年，中國石油公司入資後控股，把這家銀行改名為崑崙銀行，負責人是蔣志軍掛名，這個銀行名稱與崑崙山脈有關，但是，銀行一半股權，來自蘇萊曼尼家族，所以，等於是中國和伊朗的白手套銀行，2012年7月，崑崙銀行違反聯合國禁令，被美國政府制裁，並且被查出崑崙銀行沒有依照美元結算，可見，伊朗對聯合國禁令，根本無動於衷，因為背後有中國撐腰。

大衛裵卓斯說，「充當伊朗打擊美國的殺手穆罕迪斯，他是伊拉克人，曾經被選為伊拉克國會議員，卻住在伊朗，目前擔任「聖城軍」2號頭目，執行蘇萊曼尼的命令，聖城軍對美國危害，勝過伊拉克的蓋達組織」，1983年，穆罕迪斯涉及科威特美國使館爆炸案，並且是伊拉克真主黨的領袖，真主黨在伊拉克指揮什葉派民兵，又稱「救世軍」，這支軍隊一直是美軍最大的對手，尤其是民兵使用的「波斯炸彈」，這種炸彈是由伊朗製造，穆罕迪斯利用管道，走私到伊拉克戰場，這種炸彈也稱「爆炸成形彈」，可以輕而易舉穿過坦克車和鋼鐵裝甲車，根據統計，3分之2美軍傷亡，就是來自這種武器。

美軍在伊拉克陷入兩面作戰

美軍在伊拉克的維和任務，可以說是陷入兩面作戰，必須面對兩種敵人，一種是伊拉克蓋達組織，另一種是伊朗滲透伊拉克的蘇萊曼尼特工部隊，而且這兩面敵人還經常合作，一起攻擊美軍，因此駐伊拉克的美軍特種部隊，特意把部隊分成16和17特遣部隊，分別應付這兩大敵人，可以說是相當辛苦，更糟糕的是，伊朗在伊拉克的滲透，已經掌握政治高層，前任總理賈法理，就是被伊朗扶持的代理人，他管轄的國安部部長華特，每天把美軍移動的訊息，通知蓋達組織，並且把掌握的邊境人員出入訊息，也提供蓋達組織，這一點令美軍相當頭痛。

2011年，美國逮捕六名伊朗人，並加以制裁，這六名伊朗人利用管道輸送金錢和武器，進入巴基斯坦和阿富汗，給予蓋達恐怖組織，這案件也直接證明，伊朗才是全球恐怖組織的背後支持者，美國政府在911事件後，宣稱犯案的賓拉登，躲到巴基斯坦，有時候進入阿富汗山區，也因此活動能量大為降低，必須靠著伊拉克的伊斯蘭國，或稱蓋達組織，提供援助，而在伊朗保護下的扎卡維，很顯然是賓拉登的重要資助者，扎卡維就是伊斯蘭國創立者，伊斯蘭國在全盛時期，每年靠著搶奪美軍武器以及綁票伊拉克軍官收取贖金，一年進帳1億美金，作為經費來源，但是最大的金錢來源是，撒拉丁省的拜伊吉煉油廠，這個煉油廠在2014年，落入伊斯蘭國控制範圍，每年走私原油賺取暴利，並且還可以資助阿富汗以及巴基斯坦聖戰組織。

伊斯蘭國國父扎卡維，經常進出伊朗，會晤蘇萊曼尼，蘇萊曼尼也不避諱，扎卡維的崛起是伊朗主導，並且承認扎卡維曾經在伊朗的革命衛隊接受訓練。

2006年，扎卡維和他的精神導師拉曼，約定在巴格達郊外見面，這個情報被美國中情局鎖定後，美國以無人機攻擊該地，扎卡維當場死亡，但是，伊斯蘭國也立刻找到繼承人巴格達迪。美國用無人機鎖定恐怖份子，已經是攻擊常態，而這一次，被稱為，「中東最有權力的特工」蘇萊曼尼，同樣逃不過美國無人機的攻擊，這無疑是美國反恐一大勝利，對川普連任的選情，有加分作用，問題是，美國政壇卻是兩樣情，民主黨立即提案要限縮美國總統權限，擔心戰爭擴大，但是，伊朗的反應很兩極，軍方持續叫囂，伊朗外交部卻出面滅火，希望衝突就此打住，雙方畫下停損，只有中國啞巴吃黃蓮，不敢吭聲，因為中國心知肚明，美國打擊伊朗，目標是衝著中國而來，正是所謂，「項莊舞劍，志在沛公」，就如同川普揚言的，「不管中國如何暗中幫忙，只要我還坐在位子上，伊朗就無法擁有核武。」

美伊衝突不至於擴大，但是，烏克蘭航空被誤擊，可能使伊朗政治重新洗牌。