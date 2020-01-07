小黨不該死，相反的，小黨才是正常社會應該具有客觀的第三個中道聲音，台灣社會若沒有留給小黨發展的空間，剩下的只有國、民兩黨私利的大小分配而已。圖／林冠妙

這次的選舉其實是冷菜難熱炒，但是在大黨刻意的操弄下，小黨完全被壓縮的喘不過氣來，特別是在執行民調時的刻意邊緣化小黨，我們發現在問卷題目裡面，根本沒有小黨的選項存在，所以小黨的民調自然就不會有數據可以參考。

在這次的選舉過程，我還觀察到幾個怪象，首先，應該公正辦理全國選務的中選會，這次卻施行幾個令人不解的政策。例如候選人尚且不具備公職人員的身分，卻規定每個候選人必須辦理財產申報，否則罰款；選委會規定收取政黨參選人每人20萬的保證金，一邊一國行動黨交了300萬，但是政見辯論卻完全沒有小黨參與辯論跟說明的機會。

更荒謬的是外國學歷認證的規定，簡直就是笑死人的白癡政策。今年規定，凡是檢送外國學歷者，都必須送有外館認證的才可以登錄，凡是沒有送外館認證的一律不予刊登，但若是以前曾經參選過的人，不論真假，本次一律可以繼續沿用過去登錄過的學經歷，不必也不用再次審查，也沒有送不送外館認證的問題。

中選會學歷認證兩套標準

我有三張美國念回來的碩士畢業證書，也都送教育部審定教授、校長在案，這幾個學校都是教育部認證核可的學校，就因為沒有送外館認證，所以中選會竟然就不予刊載，國民黨副總統參選人張善政說他的學歷不見了，就是這個原因。

送外館認證只是證明自己送的證書屬實，外館並不會像學校查證，但是辦理送外館認證來回手續曠日廢時，也是勞民傷財的事，中選會沒有辦理切結的變通措施，但是執行卻有兩套差異的標準，這種過去造假的照登，真正學歷卻被擱置的政策，真的不敢恭維。

中選會對於過去只要曾經參選過的人大開方便之門（這就是蔡英文的特別條款），如果把過去參與過的候選人學經歷拿出來重新檢驗，不實造假的一定非常多，過去曾經發生過假學歷的「犀牛皮事件」，現在為了保護特定人物的學歷論文門，實施兩套匪夷所思的政策，中選會這個特定立場，已沒有中立跟公信可言。

還有媒體本來應該公允報導選舉相關事件，但在西瓜效應跟政黨綁架下，完全失去媒體作為社會公器應有的角色扮演與分寸拿捏，如果新聞要露出，想花錢都未必買得到時段，有家電視媒體甚至誇張到說：夜晚11點才真正是黃金時段?

小黨不該死 客觀中道聲音

堅信守護台灣是一個正確的價值與信念，我認為小黨不該死，相反的，小黨才是正常社會應該具有客觀的第三個中道聲音，台灣社會若沒有留給小黨發展的空間，剩下的只有國、民兩黨私利的大小分配而已。

冥冥之中其實存在許多巧妙的連結，此次的選舉，一邊一國行動黨倉促成軍，資源匱乏，但是在園丁阿扁總統的指導下，精心規劃出叫好又叫座的全民十大福利政見，廣獲好評。

今年適逢第十屆立法委員選舉，這次的政黨共有19組，在抽取政黨票籤當天，由我代表抽出10號籤碼，象徵十全十美的政見有10號籤來背書，10號剛好是19組的正中央，代表中庸之道的認同，更是雁行隊伍的中央領導者，聽說足球隊長的球衣，也是第十號。

果真天意如此，請跟著隊長的腳步跑，在大家的支持下，不畏強權的一邊一國行動黨，可以在這一連串的巧合中，注定在這次的選舉政黨票，一定異軍突起，進軍國會殿堂。