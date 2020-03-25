美國武漢肺炎疫情越來越嚴重，截至25日上午7時為止，目前確診已經達5.3萬例、696死，一躍而成世界第三大疫區。哈佛大學校長貝考(Lawrence S. Bacow )夫婦確診染疫，連遠在南太平洋的航母羅斯福號也有3名水手中鏢，白宮更建議，曾到過災情慘重的紐約的民眾應該自主隔離14天，以免疫情擴散。

據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的實時統計數據顯示，截至25日上午7時為止，全美共報告新冠肺炎確診病例53268例，死亡696例。較前一天上午7時，新增確診病例達10054例，新增死亡病例163例。世界衛生組織直言，美國近幾日確診病例急速增加，很可能發展成繼義大利後新一處疫情風暴中心。

災情最嚴峻的紐約州過去一周已成為美國疫災震央，美國冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）在白宮疫情說明記者會上表示，目前全美確診的武漢肺炎中，有56%來自紐約州，新確診病例的比例更升到60%，全美死亡病例中有31%來自紐約。

柏克斯以緊靠紐約的長島（Long Island）病例激增指出，這是感染者逃離紐約的結果，她呼籲近日曾到紐約的民眾應自主隔離14天，時間從離開紐約開始起算，以確保疫情不會擴散。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）24日表示，確診病例快速暴增，過去3天倍增，累計已有2.5萬病例、210死，佔了全國染疫人口的一半。古莫指出，成長曲線仍在增加，「它正在往上衝，那是殘酷的現實狀況。」病患短時間內激增，將為人力物資原本就捉襟見肘的醫院帶來更沉重壓力。，他控訴聯邦政府的援助來得太慢。

由於全美疫情爆炸，美國航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）也有3人確診。根據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）報導，海軍部長莫德利（Thomas Modly ）指出，3名船員在確診後已經立刻被載離羅斯福號，近期曾和他們接觸過的船員也已經進行隔離。

報導稱，航空母艦船體龐大，目前推斷船上應該有超過5,000名官兵。海軍正著手調查羅斯福號的傳染病源，海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）表示，現在仍無法確知病毒從何而來，雖然船隻曾在15天前停靠過越南峴港，但船上的人員和物資靠著直升機等航空器來來去去，要將範圍縮小相當困難。