龍潭花生糖作為一種桃園在地品牌，不斷追求其獨特的價值和技術。圖／董昱

1970年代開始，國內旅遊日漸風行，龍潭花生軟糖以不黏牙、不甜膩的特性，成為眾人不會錯過的旅遊伴手禮。事實上，這裡並非花生的主要產地，至今關於龍潭花生糖的一切，其實源於榨油業的發展與龍潭温氏家族的巧思。

打開包裝，濃郁花生香氣和著甘甜麥芽，花生糖的滋味曾是人們對於龍潭的第一印象，高速公路交流道旁一間間的花生糖店家，是國內旅遊發展的歷史見證。儘管掛著不同招牌，這些店家實則源自温氏家族所研發出的技術，隨著時代變遷，花生糖產業也透過創意研發和多元行銷，逐漸發展出自己的特色。

作為「桌心菜」而非販售的花生

位於台三線上的龍潭，因地形隔絕，長時間維持著傳統客家農村風貌，但即使如此，花生也從來不是當地人口最主要的經濟作物。如果要為龍潭花生糖尋找歷史上的起點，「德記油坊」可說是故事的開頭。

「從產量和栽種面積來看，龍潭的花生在台灣排名其實非常後段。」龍潭文史工作者徐鳳園分享道，從日治時期開始，龍潭大部分農業區都以種菜和稻作為主，花生只有在第一期稻作收成後的空檔期間，才會種植來作為餐桌上的配菜。徐鳳園發現，許多農民食用花生的方式，是將其加入鹽巴後拌炒，做成風味重鹹、口感類似肉品的「桌心菜」。花生成為肉類替代品，也成為人們攝取蛋白質的營養來源，然而由於從種植到可以採收的時間較長，花生是種來加菜不是買賣用的，農家仍偏好栽植能夠快速收成的蔬菜，而非需要4個月生長期的花生。



將品質不好的花生挑出，是花生糖製程中仍無法被自動化的步驟。圖／董昱

從油坊到花生糖的誕生

花生也是榨油的重要原物料，龍潭大池旁的「德記油坊」在清光緒年間以替人榨油起家，原料包括花生、芝麻、苦茶，生產的油品一直是重要民生物資。為了榨油，德記油坊從台灣最主要的產地雲林北港地區購買花生，因為大量購買，一度能轉賣當地製作花生糖的店家，因此逐漸帶動龍潭當地花生食品加工的產業，也促使花生糖轉變為知名的零嘴。

「龍潭花生糖是台灣相當傳統，具代表性的零食點心。」徐鳳園指出，早在日治時期，龍潭地區的雜貨店就出現了這種混合著麥芽糖和花生的小方塊酥。這類傳統台灣零食，當時味道甜膩，口感相當黏牙。1970年代，出生龍潭的温朝宏在因緣際會下，習得特殊配方，便從「德記油坊」購入花生，再以自己的配方加以改良製作，終於誕生不甜不黏、充滿花生味的「龍潭花生糖」。從在龍潭大池、軍營附近零售開始，竟也越發有名，逐漸成為龍潭人共同的香甜記憶。



挑好的花生經過與麥芽的混合加熱之後，就會倒入通往下層樓的通道，開始進行冷卻、切割、調味、包裝。圖／董昱

觀光需求穩固花生糖品牌

1980年代後，龍潭花生糖迎來蓬勃發展階段，以龍潭花生糖為名號的「滿庭香花生糖」在聖亭路開張了。「當時我們全家都投入，兄弟之間花了很多時間研發、討論花生糖。」滿庭香花生糖的老闆温光正分享道。隨著花生糖逐漸知名，花生量的需求增加，滿庭香開始直接從雲林地區收購花生，並將花生糖的生產製程加以自動化。

於此同時，台灣的經濟發展也進入了大眾消費時代，國人旅遊風氣日漸上升，龍潭花生糖也成為了旅遊必備的伴手禮。龍潭當時有石門活魚的熱潮，還有亞洲樂園、後來的六福村、小人國等娛樂設施，「因此需要一個『龍潭名產』，來滿足觀光旅遊的需求。」徐鳳園指出，1980到2000年是花生糖產業發展最為鼎盛的階段，除了滿庭香之外，温氏家族也分出了「龍情」、「知味」、「宏龍」等其他花生糖品牌；名稱雖不同，但背後的製程和配方，其實都繼承了温家的智慧。

隨著時間過去，花生糖店家之間也開始透過創新和其他商品研發，持續在今日保有獨特競爭力。「創立品牌不難，最難的是深化品牌價值。」龍情花生糖董事長温光士表示，除了原味花生糖之外，各家花生糖都開始發揮創意，研發自己獨有的口味。從常見的原味、香菜、巧克力，到茶香、椰子、甚至咖啡，花生糖的風味開始有越來越多變化。此外，龍情花生糖也開始嘗試蛋捲、花生酥等其他種類的點心，期望能提供消費者更多元的選項，也讓花生這項原物料發揮更多功能。



調味、切割好之後，也會運用人力進一步確認品質才進行包裝。圖／董昱

堅守龍潭在地故事

儘管廣受國人歡迎，龍潭花生糖卻不如其他台灣傳統零食，能在海外開拓市場。「最主要的原因，是花生糖的口感極易受到溫度影響。」知味花生糖董事長羅紹烘指出，只要溫度變化超過5度，花生糖的口感就會有很大變化，「不是太軟就是太硬。」因此通常在調製配方時，也會因季節變化去調整，確保商品的口感可以維持。

羅紹烘分享，知味花生糖沒有添加多餘的安定劑及防腐劑，食品本身保存期限自然就有一定的限制。「食品安全是我們至今的堅持。」為讓消費者可以吃得放心，儘管存在許多機會，業者們至今仍然沒有改變配方迎合海外市場的打算。也因為這樣堅持，龍潭花生糖業者致力於研發，並在設計方面投入更多資源，期許能在消費市場日漸飽和的今天，展現出自身特色以及地方的故事。

「龍潭花生糖作為一種桃園在地品牌，必須有自己獨特的價值和技術。」温光士說，花生糖產業就如同當代其他食品一樣，面臨了全球競爭的挑戰，然而不論是品質、食安或研發創新，還是延續悠久的產業精神，龍潭與花生糖邂逅的故事，將持續在未來發生。



除了原味之外，香菜口味的花生糖也相當受到喜愛。圖／董昱



除了傳統的花生糖之外，龍潭花生糖也有許多不同的口味，像是加入龍潭茶葉做成的茶香香料，將兩種龍潭特色結合，深受遊客喜愛。圖／董昱



龍潭花生糖是台灣頗具代表性的零食點心。圖／董昱