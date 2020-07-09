波頓（John Bolton）發表的新書《事發之室：白宮回憶錄》中稱，川普總統對台灣問題態度冷淡，深知台灣與中國大陸的實力懸殊，認為台灣不對他的胃口。事實上，國與國之間沒有永遠的朋友，只有永遠的利益！因此我們必須探討，「做為美國的同盟國，台灣對美國有什麼利益？」。圖／擷自維基百科，總統府，民報合成

戰略夥伴關係 美國不可能出賣台灣

最近，前任美國國家安全顧問波頓（John Bolton）發表的新書《事發之室：白宮回憶錄》中，揭露美國總統川普許多不為人知的決策過程，他指出，川普是一位反覆無常的領導人，願意犧牲美國國家安全來增加他的連任機會。波頓的新書引發國際的關注，「台灣會不會被美國出賣？」也再度成為媒體討論的焦點。

一向友台的波頓在書中稱，川普總統對台灣問題態度冷淡，深知台灣與中國大陸的實力懸殊，認為台灣不對他的胃口（particularly dyspeptic about Taiwan）。川普最喜歡的對比是，指著自己的馬克筆筆尖說「這是台灣，又再指向白宮橢圓形辦公室中的辦公桌，稱這是中國」。波頓在書中還指出，「自從他離開白宮後，川普拋棄了敘利亞的庫德族，台灣將是被拋棄名單當中名列前茅者」。台灣真的會被川普出賣嗎？

美國會出賣台灣嗎？

國與國之間沒有永遠的朋友，只有永遠的利益！因此我們必須探討，「做為美國的同盟國，台灣對美國有什麼利益？」。事實上，台灣有三大要素是很難取代的，陳述如下：

（1）台灣是一個自由民主並且愛好和平的國家，有好山好水和美食，物價低廉、醫療資源充沛，人民非常友善，根據全球旅外人士交流網站調查、台灣名列2019年全球最適合居住和就業的國家。最近，武漢肺炎瘟疫肆虐全球，台灣成為抗疫的典範，並且援助友邦抗疫，是一個正義善良的國家。

再者，在中共「武力統一」的威脅下，幾十年間不屈不撓，以懸殊的人力物力對抗巨大的惡霸，展現台灣人堅忍不拔的精神，也證明台灣人護衛自由民主的決心。

（2）最近幾年國際局勢發生很大的變化，快速壯大的中國在經濟、軍事等領域已經位居全球第二，習近平上任後捨棄鄧小平韜光養晦策略，開始挑戰美國所維持的國際秩序，並與美國爭奪霸權，開啟了「美中爭霸戰」。

如今爭霸戰已經全方位開打，除了軍事衝突外，其他領域如貿易戰、經濟戰、外交戰、科技戰等等已經打得如火如荼。美國採取「印太戰略」，對中國形成包圍態勢，而台灣正處於印太戰略的「中心位置」。從地圖上可以看到，台灣是中國通往太平洋的大門，假如台灣被中國併吞，中國將可以打破美國的封鎖，從台灣進入太平洋，美國勢必要退縮至夏威夷，也就很難再把持全球霸主的地位。

（3）台灣人民既善良也很聰明，在科技領域保有一席之地。如今美國正在封鎖中國的科技產業，極度需要台灣科技產商如台積電等的配合。假如中共政權能夠控制台灣科技產業，對中國高科技的發展將是如虎添翼，嚴重的挑戰美國的科技領先地位，這將是美國的惡夢。

台灣是美國不可或缺的戰略夥伴 不可能被出賣

在美中爭霸的局勢下，上述的三條件使台灣成為美國不可或缺的「戰略夥伴」 ，美國需要台灣合作來維持世界霸權 ，台灣需要美國的協助才能抵擋中共的武力統一。 因此台灣人絶不是依賴美國保護的軟腳蝦，而是與美國人「平起平坐的夥伴關係」，這一點大家要有信心。在這種特殊的戰略夥伴關係下，就沒有所謂「台灣會被美國出賣」的問題，因為出賣台灣就等同美國失去了世界霸主地位，這對美國的衝擊是不可承受之重。

以上討論的都是美台在「戰略上」的合作，在「戰術運用」方面，就會比較靈活。例如，去年底到今年初，為了與中共達成短期貿易協議，美國延遲對台軍售。像這種在戰術上的運用，時常會發生，事後也會追補回去。有時候也會朝向有利於台灣的方向進行，例如川普剛當選時，為了向中共下馬威，特地與蔡總統通電話，此舉開啓了川普對中共的攻勢。總而言之，只要戰略合作的方向正確，靈活的戰術運用，影響不大，就不要太計較，也不需要過度解讀。

如何區別戰略與戰術？戰略是長期大方向的規劃，戰術就是執行的細節。例如「要不要賣攻擊性武器給台灣？」，就是戰略性的決策。至於什麼時候賣什麼武器，就是戰術上的運用。

最後的問題，「台灣會不會被川普出賣？」。答案是「在戰略層面，當然不會」，台灣既然是美國不可或缺的盟國，出賣台灣就等於出賣美國。再者，美國是一個成熟的民主國家，政府機構組織嚴密，互相監控，任何一個機構要出賣美國，都會被另一個機構牽制。例如不久前川普要派遣美軍到美國的都市，鎮壓遊行抗議者，就被國防部拒絕，因為將軍們知道：「美軍是為保護美國抵抗外敵，不可以用來對付美國人民」。

波頓是台灣的好友，一直都很關心台灣，在他的書中揭開「川普輕視台灣」的心態，引來更多人「關心台灣、重視台灣」，這可能也是他出書的目的之一。