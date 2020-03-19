武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情延燒，境外移入確診案例暴增，中央流行疫情指揮中心宣布，今天起入境者一律居家檢疫14天； 台北市副市長黃珊珊今（19）日表示，為了讓居家檢疫者能安心居家檢疫，即日起，其家人若因此入住台北市合法旅館滿14天，將補助新台幣7000元。

黃珊珊今天主持疫情小組應變會議後表示，目前台北市的3間防疫旅館已經滿了，市府會繼續找，但它的容量確實沒有辦法應付這麼多暴增的居家檢疫民眾，居家檢疫的民眾若找不到防疫旅館，必須住在家裡，若他的家人要出去住旅館，市府鼓勵這些民眾可以到北市任何一家合法旅館去住，讓居家檢疫的民眾能夠安心居家檢疫。

黃珊珊指出，居家檢疫的家人到北市的一般合法旅館住滿14天，預計將給予7000元補助，也就是說，第一是當事人是居家檢疫者，第二他是台北市民，第三是家人住在北市的一般合法旅館，就請先收好居家檢疫證明書和旅館收據，加上身分證和戶籍證明文件，等市府確認相關細節和補助方案，就會對外公告。

此外，新北市長侯友宜今天宣布，20日起新北市運動中心、活動中心、博物館等暫停開放14天，台北市是否跟進？黃珊珊回應，目前會加強防疫，並不會封閉，她認為關閉場館將民眾關在外面並不是最好的做法，如果關閉場館，那是否也應該關閉民間的健身房，她認為做好防疫才是最重要的，因為目前尚未達到社區感染的階段。

她也提到，北美館或文化場館部分，一樣也是做好防疫，確實落實實名制，政府不能只是把政府關掉，然後讓外面的狀況還是繼續發生，重點是做好防疫，實名制跟做好防護是這階段比較有意義的。

黃珊珊認為，目前台灣防疫如此成功就是因為大家都戴著口罩，不願意戴口罩也是歐洲疫情蔓延的原因，只要自身防護做得好，社區還是安全的，她認為除非全國一致的關閉，不然場館還是會有人去。