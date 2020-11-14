台灣胸腔暨重症加護醫學會今在高雄長谷世貿大樓舉辦「超越50、邁向80」一分鐘護你肺：全民登階挑戰活動。活動代言人藝人李㼈分享他自己曾是資深菸友的經歷。高雄長庚醫院胸腔內科 蘇茂昌醫師建議民眾，養成每日每日一分鐘登階檢測。(圖/陳俊廷)

「抽了27年菸，從1根菸開始，最後成癮1天要2包。」李㼈說：「後來感覺胸口悶怪怪的，開始有點咳、會有點痰，然後開始有點喘，感覺不對勁。後來漸漸瞭解，原來這就是肺阻塞的前兆」。

肺阻塞名列國人十大死因第七名多年，根據衛福部107年統計，高雄市罹患肺阻塞人數更超過11萬人。台灣胸腔暨重症加護醫學會今在高雄長谷世貿大樓舉辦「超越50、邁向80」一分鐘護你肺：全民登階挑戰活動。活動代言人藝人李㼈分享他自己曾是資深菸友的經歷。高雄長庚醫院胸腔內科 蘇茂昌醫師建議民眾，養成每日登階檢測的習慣，了解自己是否為肺阻塞高危險族群。

「一分鐘登階」檢測自身肺功能，主要是計算一分鐘所爬的階梯數，如果一分鐘內，爬不到30階就喘到無法繼續爬，屬於肺阻塞高風險族群，建議至胸腔內科檢查；一分鐘爬30至50階，屬中度風險族群，須檢視自身有無吸菸史及咳、痰、喘症狀，並多留意自己的肺功能；若一分鐘內可爬超過50階，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。鼓勵民眾繼續往超過80階邁進！

蘇醫師鼓勵民眾養成每日一分鐘登階檢測習慣，固定檢視自身肺功能，及早發現、及早治療。

已戒菸10年、過去曾是資深菸友的李㼈自嘆曾出現「咳、痰、喘」症狀，已成為肺阻塞高危險族群而不自知，還以為自己很勇….。他並自嘲指小時候很多壞朋友，朋友常常菸來菸去。李㼈呼籲說，以後如果有這種朋友，不如不認識。因為抽菸沒好處！戒菸要及早。

蘇茂昌醫師表示，肺阻塞又稱為COPD、台語稱「氣囚肺」，是國人十大死因第七名，台灣每年因為肺阻塞死亡的人數超過6,000人，在高雄，更有超過11萬人受肺阻塞所苦！他進一步指出，忽略肺阻塞，不僅會讓病情惡化，更可能惡化其他肺阻塞共病症，如心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆、憂鬱、肺癌等。惟，肺阻塞的症狀「咳、痰、喘」與感冒太過相似而被忽略，導致患者真正就醫時，已是中重度肺阻塞。