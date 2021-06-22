美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過電話記者會表達美國仍致力於深化我們與台灣的關係，並表示將繼續與香港人民站在一起。圖／擷自美國國務院flickr，資料照

在七名台灣駐香港辦事處的官員因為拒絕簽署所謂的「一個中國承諾書」而被迫返回台灣後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price） 6月21日表示，美國對台灣的支持堅如磐石，面對北京繼續恐嚇台灣人民，美國將與台灣人民站在一起。

普萊斯透過電話舉行的記者會上被問到台灣駐港辦事處的官員被迫返回台灣一事時，把此舉稱為北京對台灣的恐嚇。

「北京一直繼續恐嚇台灣人民。我們將繼續與他們站在一起，面對這種恐嚇，我們將與台灣站在一起，」普萊斯說。

台灣駐香港辦事處的七名官員因為拒絕簽署香港政府要求的「一個中國原則承諾書」，在簽證到期無法續簽的情況下被迫於6月20日返回台灣。目前台灣駐港辦事處內，只剩下台灣經濟部駐港代表倪伯嘉，他的工作簽證將於7月底到期。

普萊斯在記者會上說，美國對台灣的支持「堅如磐石」。

「正如我認為你們在本屆政府執政的過程中所看到的，我們致力於深化我們與台灣的關係。它是一個領先的民主政體，是一個重要的經濟和安全伙伴，」普萊斯說。

他指出，拜登政府發布了美台官方互動的新准則，并已付諸實踐。他還表示，這個準則使整個美國行政部門在台灣問題上如何執行美國的一個中國政策變得清晰。

在美中兩國的戰略競爭加劇的背景下，美國近年來大幅度提升了與台灣的關係。

針對香港民主派媒體《蘋果日報》可能在周六被迫停止運作的問題，普萊斯說，美國對此「深表關切」。

他說：「我們繼續對香港當局選擇性地使用國家安全法深感關切。我們看到當局以令人震驚的方式使用它，包括任意打擊獨立媒體機構。這些指控，包括『串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全』，純粹是出於政治動機。我想說的是，我們感到普遍關切的是，當局越來越多地把它作為壓制獨立媒體、扼殺不同意見和窒息表達自由的工具。」

普萊斯說：「我們將繼續與香港人民站在一起，與那些只是在爭取踐行應該是普世的價值觀、新聞自由所體現的表達自由的人們站在一起。」

香港警方6月17日高調搜查《蘋果日報》大樓並拘捕多名報社編輯和高管。警方還凍結了該報三家關聯公司資產共1800萬港元。在當局的持續打壓下，這家報紙可能不得不停止運作。