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每日國際焦點

日本參議院山口、靜岡兩選區因議員請辭補選，山口選區由執政黨自民黨前參議員北村經夫當選，靜岡選區自民黨落敗，無黨籍前靜岡縣議員山崎真之輔勝出。失去靜岡對岸田首相造成打擊。

法國成功於法屬圭亞那發射 Ariane 5火箭攜帶Syracuse 4A衛星進入軌道。

以色列發標1300戶約旦河西岸屯墾住宅，並將再討論提出3000戶計畫。

菲律賓2021年對中國發出153次針對南海問題外交抗議。

日本

參議院山口、靜岡兩選區因議員請辭補選，山口選區由執政黨自民黨前參議員北村經夫當選，靜岡選區自民黨落敗，無黨籍前靜岡縣議員山崎真之輔勝出。失去靜岡對岸田首相造成打擊。

北韓

美國敦促北韓停止試射飛彈回到談判。

中國

通過邊界法，與印度邊界衝突預料將加劇。

印度

喀什米爾19歲青年遭槍殺，10月已經12人遭民兵或警方殺害。

印尼

鴻海、Gogoro向印尼投資部長、投資協調委員會，表達有意進軍印尼電動車市場。

菲律賓

2021年對中國發出153次針對南海問題外交抗議。

汶萊

捐贈2000劑阿斯特捷利康疫苗給菲律賓。

歐盟

東歐染疫病例達2000萬人。

英國

特易購表示網站與app遭駭客入侵干擾。

法國

成功於法屬圭亞那發射 Ariane 5火箭攜帶Syracuse 4A衛星進入軌道。

德國

警方阻止極右翼義警巡邏波蘭邊界。

瑞士

總統暨經濟部長警告瑞士將受全球供應鏈瓶頸影響，零件不足可能導致停工失業。

義大利

經濟部與裕信銀行表示義大利西雅那銀行集團出售案破局。

美國

環境部可能參考科羅拉多州規範制定甲烷排放管制規定。

加拿大

英屬哥倫比亞外海再運礦業化學物質的貨櫃輪Zim Kingston起火，美、加海岸防衛隊均出動。

墨西哥

數千海地與中南美各國偷渡客又在墨國南部形成人龍往北前進，與墨國警方衝突。

哥倫比亞

逮捕安蒂奧基亞省綽號Otoniel的大毒梟Dairo Antonio Usuga，行動中1警殉職。

委內瑞拉

調漲政府補貼下的油價19倍。

厄瓜多

在上月發生暴動119死監獄中又發現7具屍體。

以色列

發標1300戶約旦河西岸屯墾住宅，並將再討論提出3000戶計畫。

沙烏地阿拉伯

能源部長表示希望成為最大氫供應國，2030年年出口400萬噸。

阿拉伯聯合大公國

以色列與阿聯簽訂免疫走廊協議。

土耳其

反對黨表示總統艾爾段驅逐10國大使只是為了轉移經濟失敗注意力。

埃及

觀光部表示旅館住房率管制已取消，可100%住房。先前因防疫限制70%住房率。

利比亞

中選會將在11月開示接受候選人註冊。

卡達

卡達能源買下艾克森美孚加拿大外海油田40%股權。

巴林

預計2060年達到淨零碳排。

奈及利亞

央行發行數位貨幣eNaira。

烏干達

首都坎帕拉市郊餐廳遭釘子炸彈攻擊1死3傷，可能為恐攻。

史瓦帝尼

南部非洲發展共同體表示國王Mswati III接受與抗爭要求民主者對話。

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