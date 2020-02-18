立法院21日開議，行政院長蘇貞昌今(18)日前往立法院拜會立法院長游錫堃，蘇貞昌表示，現在「萬事莫如防疫急」，受衝擊的產業，政府不僅紓困，同時也要振興，行政院將在週四將紓困條例送進立法院，希望立法院能快速審議通過。

第10屆立法院第一會期將於21日開議，行政院會20日將通過因應武漢肺炎疫情的特別條例草案，蘇貞昌今天赴立法院拜會游錫堃、中國國民黨、時代力量、民眾黨等黨團，為紓困條例爭取立法院支持。

針對未來企業放無薪假，民眾請防疫照顧假的人會越來越多，行政院是否有配套減稅措施一事，蘇貞昌受訪時表示，現在防疫最優先，產業因疫情而受困，政府不但要紓困、還要振興，受衝擊的不論是人或產業，都有相關對應措施，未來在條例中都會有擘劃方向，同時在預算也有各方面的規劃，希望立法院通過後能夠有效施行，一定會讓受衝擊的困難減到最小，化危機為轉機。

至於企業紓困融資，有「企業不減薪，還有不裁員」的前提，才能有優利貸款，蘇貞昌說明，紓困就是要走出困境，行政院會就各行各業受衝擊的情況，務實做出有效的紓困方式跟對應解決，未來依每個行業衝擊的情況，會提出相對應的措施，目前政院的態度是希望最快速有效、雨露均霑，各行各業都能周延受到照顧。