從目前情況演變，中台脫鉤已經是時間問題了，為了脫鉤準備，小英批准美國豬、牛進口，就是為美台洽簽自由貿易協定努力，以應付未來中共停止ECFA的衝擊。2020.08.28 蔡英文總統針對國際經貿情勢發表談話及接受媒體相關時事提問。圖／擷自總統府flickr

逢綠必反的國民黨，看見小英剛宣布開放美國豬牛肉進口，就以為撿到槍，開始對執政黨口誅筆伐，沒想到，打擊政府的言論總是在國台辦發言之後，國台辦開罵民進黨，藉著進口美國豬牛肉，藉以討好外力謀獨，卻忘了中共為了平衡美中貿易逆差，以及遏止糧荒，剛從美國進口一萬噸的豬牛肉，中共自己可以購入美國豬牛肉，吃好吃滿，卻干預台灣的自由貿易買賣，中共如何自圓其說？

中共當然知道：台灣為了和美國洽簽「自由貿易協定」，中間的阻礙就是美國豬牛肉的開放進口，這個議題已經困擾十幾年，一旦挪開這顆石頭，台灣對西方國家貿易，可以減少阻礙，甚至進入日本為首的泛太平洋夥伴經貿架構，這才是台灣經貿的陽光大道，至少，不必被中共的ECFA綁架，中共看到這一點，才胡亂叫囂，沒想到國民黨也跟進，以為這一次撿到槍，其實未必。

民進黨選擇這時機宣布，至少是兩害之間取其輕，台灣豬肉在口蹄疫拔針之後，已經開始外銷，豬農所受衝擊可以降低，其次，聯合國對瘦肉精的標準，也訂出國際規格，台灣進口美國豬牛肉，已經不是跑在前頭，而且，武漢瘟疫之後，全世界經貿幾乎受到重傷，台灣雖然受傷較輕，實質上仰賴對中國貿易，在全球經貿重整的時候，與中國脫鉤時間，將越來越逼近，尤其做為美國盟友，台灣無法自行其事，所以也要未雨綢繆，既然在政治，軍事上與美國同盟，那麼與中國的經貿糾纏遲早要斷，對於這一點，台商也要有所領悟，選擇中國或台灣，這個議題遲早要面對。

國民黨雖有智庫，但是做為反對黨，議題政策總是荒腔走板，一味反對政府，並無法提升自己的政黨形象，這一點可以看出國民黨依然無法走出舊時代政治的醬缸。

被稱為藍營國政國師，發明92共識的蘇起，在「不安全論壇」上和老馬哥一搭一唱，倡言台灣必敗論，但是，言之無物，還睜眼說瞎話，我只能批判他：黔驢技窮，有這種國師，國民黨智庫政策焉能不敗？開放美豬牛肉，當然涉及美台自由貿易協定，台灣無法拋棄美國獨存，這是最現實的問題。

台灣被迫選邊站

蘇起說：「全世界只有台灣政府選邊站，而且100%選美國」，我必須問：全世界只有台灣的國土，被中共視為侵略目標，所以，台灣必須選邊站，而且選上可以和中共抗衡的美國，弱國為了生存，防止戰爭，尋找盟邦進行結盟，甚至接受保護，天經地義，此事一點也不可恥，假若台灣持續倒向中共懷抱，置國家主權不顧，這才是使國家陷入危險之地，老馬哥執政八年的所謂和平，其實是「包藏危機」的假和平。

香港已經擺在眼前，先給你一國兩制，過幾天就變成一國一制了，中共可以等待香港23年，但是，一旦台灣落入中共虎口，恐怕一天也不能等了，把2300萬人安置到新疆並不難，只留下侵台有功的第五縱隊，管理台灣。

中共從來不信守承諾，當初，中共對中國人民喊出言論自由，民主政治，藉此號召人民打倒國民黨，結果，奪權之後，這些承諾全部取消。

亞太國家多數親美

更重要的是，蘇起的比喻相當錯誤，他說：中日有釣魚台爭議，但是日本並沒有選邊站，持續和中共來往，日本沒有選邊站嗎？蘇起對國際政治動態，理解太少了吧，日本是印太戰略重要國家，美日同穿一條褲子太久了，現在是隱形「五眼聯盟」之一，政經加上軍事同盟，日本早就選到美國這邊，但是，這並不違背日本和中共來往，台灣選到美國這邊，但是經貿文化物流人流並未中斷，只是中台來往並不平等，中共國並沒有把中華民國視為國家，台日兩國情況雷同，唯一不同是日本是主權國家，對中共侵略的擔心，比台灣少一點而已，如今，日本跟隨美國戰略舉動，在經貿上和中國脫鉤已經勢在必行，南韓對中美兩國，態度政策比較搖擺，從目前情況演變，中台脫鉤已經是時間問題了，為了脫鉤準備，小英批准美國豬、牛進口，就是為美台洽簽自由貿易協定努力，以應付未來中共停止ECFA的衝擊。

台灣的統派媒體經常以中共停止ECFA，台灣會完蛋，恐嚇台灣人，但是，中共國台辦29日表示：中共並沒有停止ECFA的計畫，可見，目前台灣從雙邊貿易上賺到700億美金，但是從貿易項目來看，中共從台灣進口的零組件或工具機為多，這些是中共的生財工具，如果真的砍斷ECFA，懲罰台灣，事實上也等於懲罰自己，所以，中共才會陷入兩難。

台灣在後瘟疫時代，加快美台自由貿易腳步，後面有企業的催促壓力，迎接捷克國會議長到訪，為東歐國家貿易打開大門，台灣是貿易導向國家，只有個個擊破，才能夠逃脫中共對台灣的經貿封鎖，政府正在做對的事，中共叫囂必然，國民黨其實不必跟著老共尾巴嚷嚷，自毀形象。



蔡英文總統於2020.8.28宣布：「訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。」圖／擷自總統府flickr