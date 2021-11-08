『國民黨不倒，台灣不會好』。這句話喊出了台灣人的心聲。但是台灣民主化後，有人希望國民黨能拋棄虛幻的大中國意識型態，而代之以台灣優先的台灣心，改過自新，成為一個身心健康的『新國民黨』，可以和民進黨公平競爭，輪流執政。這合乎兩黨政治的原理，也是國民黨可以走的康莊大道。國民黨內的有識之士，不希望眼睜睜地看著國民黨走傾中路線自取滅亡，不斷傳出改革的呼聲。可惜的是，國民黨的黨國餘孽，不但不反省為什麼被台灣人民唾棄，反而想援引中共勢力，來幫助國民黨起死回生。另一方面，以為台灣人好騙，以各種詐欺性的議題，來擾亂政府的正常施政。利用武漢肺炎的疫情，對防疫已經名列世界第一的執政黨，做各種毫無道理的汙衊和攻擊。現在疫情控制到確診歸零了，國民黨又大力推動四個公投案，企圖繼續亂台。其中用心最險惡、對台灣傷害最大的莫過於美豬進口的公投。

美國豬肉的衛生標準，並不是像國民黨一樣為了政黨鬥爭，可以隨便亂講的。除了自己食用之外，他們也外銷其他國家。台灣是WTO世界貿易組織的成員國，政府不能毫無根據做出禁止進口的規定。這不但對台灣參加國際組織的前景有礙，而且損害台灣跟美國的關係。我們都知道中共對台武力威脅變本加厲今天，台灣最大的靠山就是美國。國民黨大力推動美豬公投，就是想欺騙一些愚昧的選民，假藉公投逼台灣政府禁止美豬進口，除了打擊政府之外，又可以破壞台美關係，其結果不就等於是幫助中共武統台灣？

吃不吃美豬消費者決定

對一個消費者來說，要不要吃美國豬，決定權在消費者自己。消費者不吃，就不會有人進口。就算有少數進口，政府可以嚴格規定並執行食品來源的標示，防止豬肉製品加工廠的投機使用就可以了。菜市場的消費者是很容易就能分辨本土和美國豬肉的。因此我們可以斷定，國民黨推這項公投，並不是真的關心台灣人的健康，而是為了破壞台美關係，讓中共侵略台灣時，得不到美國的援助。如果你傻傻地相信國民黨，投出同意票，就等於是拿刀殺自己一樣。這要比吃美豬死得快。

曾經被懷疑是美國線民的朱立倫，搶當國民黨主席後，卻大力推動不利台灣，也不利美國的這項公投案，不禁令人懷疑他效忠的到底是哪一國？剛剛被他踢下台的江啟臣，以前用相對年輕的台籍身分，騙到一些年輕改革派的票而當選主席。當選後毫無改革的誠意和作為，以致進退失據，敗給血統比他純正，中國背景比他強的朱立倫，這是必然的結果。在國民黨內想做一個改革派，要比當中國奴才困難一百倍。這一點，值得江啟臣在夜深人靜時，痛定思痛，好好思考一番。

現在全世界民主進步的國家都已經覺醒，紛紛起來對抗中共而跟台灣友好的時候，為什麼國民黨卻要逆勢操作？我真的想不通，國民黨是見不得台灣好，還是心向中共？以前習慣投票給國民黨的選民，現在應該也能看清國民黨對台灣不但無益，甚且有害。『國民黨不倒，台灣不會好』。以後再也不能把票投給他們了。而且不限國民黨，任何支持這項公投的政黨、政客，以後都不可以投票支持他。這是要命的一票。千萬不要小看。